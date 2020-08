ACTIVITE ECONOMIQUE INTERNE

Une bonne tenue des indicateurs notée

Malgré les difficultés économiques que traverse le pays depuis un semestre, certains agrégats économiques tentent de faire de la résistance, pour maintenir une activité économique interne.

Le vivre avec le virus prôné par le président Macky Sall est en train de s’appliquer à l’activité économique du Sénégal. Au mois de juin, quatrième mois passé avec la crise liée à la pandémie de coronavirus, elle s’est consolidée de 7,5 %, par rapport au mois précédent, tirée essentiellement par le tertiaire (+7,4 %), le secondaire (+11,8 %) et l’Administration publique (+3,1 %). Ces chiffres ont été fournis par la Direction de la prévision des études statistiques (DPEE) dans son dernier point mensuel de conjoncture économique.

Mais sur un rythme annuel, l’activité économique s’est réduite de 0,7 % de par rapport aux agrégats de juin 2020.

Si le secteur primaire (hors agriculture et sylviculture) s’est consolidé de 2,6 %, en un mois, grâce aux performances de la pêche (+2,0 %) et de l’élevage (+3,0 %), une projection annuelle montre qu’il s’est replié de 10,8 %, en liaison avec la baisse de l’abattage contrôlé de viande (-18,5 %). Un recul que pourrait expliquer les difficultés traversées par la restauration et l’hôtellerie, liées aux conséquences de la crise sanitaire qui va bientôt boucler 6 mois de présence au Sénégal.

En juin 2020, le secteur secondaire a progressé de 11,8 %, en variation mensuelle. Cette orientation est essentiellement attribuable aux performances notées dans les activités extractives (+26 %), la construction (+14,8 %), la fabrication de produits agroalimentaires (+5,5 %) et la branche ‘’production de métallurgie-fonderie et fabrication d'ouvrage en métaux’’ (+45,5 %).

Par contre, font remarquer les statisticiens, la branche ‘’production et distribution d’électricité et de gaz’’ (-14,4 %), la ‘’production de l’égrenage du coton’’ (-68,2 %) et la branche ‘’sciage et rabotage du bois’’ (-17,4 %) se sont contractées sur la période.

Sur un an, l’activité du secondaire a affiché une croissance de 8,5 % en juin 2020, principalement tirée par la branche ‘’production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile’’ (+70,8 %), la construction (+19,5 %) et les activités extractives (+13,6 %). Toutefois, de faibles résultats sont, notamment, observés dans la fabrication de matériels de transport (-65,7 %), l’agroalimentaire (-1,8 %), la branche ‘’raffinage de pétrole et cokéfaction’’ (-29,3%) et la fabrication de produits chimiques de base (-12,2 %).

Quant au secteur tertiaire, il s’est renforcée de 7,4 %, entre mai et juin, essentiellement porté par le commerce (+7,5 %), les ‘’activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives’’ (+121,1 %), l’’’information et communication’’ (+10,6 %), les activités financières et d’assurance (+15,3 %), les ‘’activités de services et de soutien de bureau’’ (+17,7 %), les ‘’activités spécialisées, scientifiques et techniques’’ (+5,8 %) et les activités immobilières (+2,2 %).

Mais sur une base annuelle, une contraction de 5,5 % du tertiaire est notée en juin 2010, en liaison avec les activités immobilières (-14,5 %), les ‘’activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives’’ (-90,5 %), le transport (-15,6 %), le commerce (-3,0 %), l’enseignement (-6,3 %), l’’’hébergement et restauration’’ (-21,3 %) et l’’’information et communication’’ (-4,4 %).