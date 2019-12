A la tête de la Police des étrangers et des titres de voyage (Dpetv) depuis quelques semaines, le commissaire divisionnaire Djibril Camara est peint, par ses pairs, comme une personne intransigeante, accro au travail bien fait.

Département stratégique dans le dispositif de contrôle des entrées et des sorties du pays, la Police des étrangers et des titres de voyage (Dpetv) est dirigée, depuis le 12 novembre dernier, par le commissaire divisionnaire Djibril Camara. L’ancien commissaire spécial de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass, qui remplace à ce poste le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Mame Seydou Ndour, ne semble point en terrain inconnu. Il a non seulement le profil de l’emploi, mais il est dans le dispositif de contrôle des entrées et des sorties du territoire national depuis un bon bout de temps. Et ses états de service loués par ses pairs lui sont d’un argument de taille pour assoir sa politique afin de remettre un peu d’ordre dans la confection et la délivrance des titres de voyage qui font parfois objet de beaucoup de spéculations.

Sa nomination à la tête dudit département suscite d’ores et déjà beaucoup d’espoir auprès d’une large frange de la police. ‘’C’est un homme qui aime la transparence. Je suis sûr qu’il va faire rayonner le service. C’est une personne qui adore son travail. Vous allez voir que le bureau du passeport va changer de visage afin que chaque Sénégalais qui est dans le besoin puisse avoir un document et sans souci, dans un délai minime. Il va tout réorganiser, le temps est le meilleur juge’’, confie un haut cadre de la police approché par ‘’’EnQuête’’.

Mais il n’a pas manqué d’alerter ses administrés sur ses défauts. ‘’C’est un homme impulsif et parfois intraitable. Quand vous commettez une faute en tant qu’agent, vous êtes un homme mort. Il ne pardonne pas certaines erreurs. Il sait sanctionner, en cas de besoin’’, avertit notre interlocuteur.

Beau-frère du ministre de l’Intérieur

Si, dans le milieu de la police, ses compétences font quasiment l’unanimité, sa nomination à la Dpetv est quelque part contestée. Dans certaines franges de la police nationale, l’on déplore d’ailleurs un coup de pouce du ministre de tutelle qui n’est personne d’autre que son beau-frère. ‘’Le commissaire Camara doit son poste de directeur à son beau-frère qui est ministre de l’Intérieur. Il traine beaucoup de casseroles qui ne militent pas en faveur de cette nomination. A sa passation de service à l’Aibd, il n’a pas osé faire le bilan financier de sa gestion. Personne n’a pipé mot. Partout où il est passé, il a laissé le service à genoux. Il est aussi trempé dans d’autres dossiers. Il n’est pas un grand travailleur, comme on voudrait nous le faire croire’’, fulmine un autre cadre de la police nationale.

Toutefois, accusé, à tort ou à raison, le commissaire Djibril Camara a un parcours universitaire brillant. Né en 1968, marié et père de plusieurs enfants, il obtient son Baccalauréat en 1990. Orienté à l’université Gaston Berger de Saint-Louis, il y sort avec une Maitrise en droit public à la faculté des Sciences juridiques et politiques en 1995. Deux ans après, il décroche son diplôme d’Officier de police à l’Ecole nationale de police et de la formation permanente. En 2005, il devient commissaire de police et obtient son Master 2 en droit et politique de la sécurité à l’université Lyon 3 en France. En même temps, il décroche son diplôme de Commissaire de police à l’Ecole nationale supérieur des commissaires de police, en France.

En plus d’un brillant parcours universitaire, il a une très forte expérience professionnelle. Il a eu à bénéficier d’ailleurs de beaucoup de stages à l’international, notamment en Chine, aux Usa et en Egypte. Le commissaire Camara a participé aussi aux missions onusiennes au Ghana et en Rdc.

Dans le cadre de sa mission de fonctionnaire de police, il a eu à faire plusieurs zones du pays. Il a ainsi dirigé les commissariats de la Médina, de Ziguinchor et de Guédiawaye comme chef de brigade de recherches. En tant qu’officier de police judiciaire, il a conduit les commissariats des Parcelles-Assainies, de Sor à Saint-Louis, de Thiaroye, de Mbacké et la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar où il passé 3 ans, entre 2011 et 2014. Ensuite, il a atterri, pour une courte durée, au commissariat central de Kaolack, avant d’être déployé en Congo pour une mission onusienne.

A son retour, il est affecté au commissariat central de Thiès. De là, il rejoint l’Aibd avant d’être coopté à la Dpetv.

CHEIKH THIAM