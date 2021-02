La Commission nationale de concertation pour le croissant lunaire (CONACOC) a un nouveau coordonnateur, en la personne d’Imam Oumar Diène. Ce dentiste de 66 ans décline ses ambitions pour un islam uni, lors des prières religieuses.

Un mois après le rappel à Dieu d’Iyane Thiam, la Commission nationale de concertation pour le croissant lunaire (CONACOC) a un nouveau coordonnateur, en la personne d’Imam Oumar Diène. Il fut l’ancien secrétaire particulier de l’ancien bureau et l’organisateur principal de l’observation mensuelle de la lune. Imam Moctar Ndiaye, professeur bilingue, prend l’ancien poste d’Imam Diène.

Agé de 66 ans, le nouveau coordonnateur de la CONACOC est un dentiste de formation et spécialiste de prothèse dentaire. Il est aussi imam, depuis 29 ans, et de surcroit fils d’imam. Il a fait ses études au Canada. Il fut le secrétaire particulier de feu Mawdo Sylla, ancien imam ratib de la grande mosquée de Dakar pendant plusieurs années. Il a vu naitre la CONACOC en 1996, date de sa création. Et depuis lors, il y a exercé plusieurs fonctions jusqu’à arriver à la plus haute station, à savoir la coordination. En effet, pendant toute l’ère de feu Iyane Thiam, il était chargé de tout ce qui était en rapport avec la langue française. Même s’il n’est pas un arabophone, il comprend l’arabe, sait le lire et le parler aussi.

Contacter par EnQuête, il a décliné sa feuille de route. Il compte utiliser les nouvelles technologies de l’information et de la communication pour réussir sa mission. Selon lui, de concert avec les différents représentants de la CONACOC au niveau national et des familles religieuses, l’information concernant la lune sera disponible, dès 20 heures. ‘’Nous allons tout faire pour réussir notre mission qu’est une prière unique, lors des fêtes religieuses. On va travailler avec les différentes familles religieuses du pays. Nous allons aussi nous appuyer sur les nouvelles technologies, pour que tous les musulmans aient l’information et dès 20 heures. Nous avons tous les numéros de nos différents imams un peu partout au niveau national. On va travailler de concert. Tout le monde recevra le message dans son téléphone et en même temps’’, promet-il.

Le nouveau coordonnateur compte aussi se baser sur la presse pour réussir cette mission. ‘’Nous allons beaucoup travailler avec la presse. Du coup, à la veille du début du ramadan, la fin ou la tabaski, l’information sera disponible et à temps réel. Pour les autres mois aussi, ce sera pareil, car les imams sont concernés par les informations lunaires durant toute l’année. Je vous annonce aussi que le bureau est maintenu, excepté mon ancien poste qui revient à Imam Moctar Ndiaye. Ce sera ainsi jusqu’au prochain renouvellement. Il y a des gens qui étaient dans le bureau qui ne vivent plus ; d’autres qui ne viennent plus ; on verra ce que nous allons faire, le moment venu’’, renseigne-t-il.

