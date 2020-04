La région de Thiès a connu une pause épidémiologique de 21 jours, avant de renouer avec les cas communautaires, mercredi dernier. Elle a enregistré son premier décès communautaire lié à la pandémie de Covid-19. C’est un imam âgé de 88 ans qui habitait le quartier Bountou Dépôt (derrière la voie ferrée), dans la commune de Thiès.

La région de Thiès, qui compte, à la période d’hier, 8 cas confirmés (3 à Thiès-ville dont 2 talibés, 3 à Mbour, 1 à Tivaouane et 1 à Pout) figure désormais sur la liste des localités qui ont enregistré des cas de décès liés à la maladie à coronavirus. La capitale régionale du Rail qui, pourtant, a connu une accalmie de 21 jours, a enregistré un premier décès. L’homme emporté par la Covid-19 est un imam de 88 ans. Son décès a entrainé la mise en quarantaine de près de 90 personnes. Des membres de l’entourage immédiat de l’imam, mais aussi de son voisinage.

Selon le médecin-chef de la région de Thiès, la victime pensait, au début, qu’il s’agissait tout simplement d’une grippe passagère. C’est par la suite, dit-il, que la famille de la victime, suivie par un infirmier à domicile, a décidé de l’évacuer, ce samedi matin, vers une structure sanitaire. Mais c’était trop tard.

‘’Ce cas de Covid-19 est communautaire. Le défunt habitait le populeux quartier de Bountou Dépôt. Il s’agit d’une personne très âgée de 88 ans, qui a présenté, il y a une dizaine de jours, un syndrome grippal fait de fièvre et de toux, auquel il n’a pas donné beaucoup d’importance, d’après les dires. Il s’est fait suivre à domicile par un agent de santé qui nous a dit que le problème de santé se résumait à une simple grippe’’, renseigne le patron de la région médicale de Thiès, Docteur Malick Ndiaye.

Devant la persistance du tableau clinique, malgré le traitement qui a été prescrit, le médecin-chef du district de Thiès a été saisi pour y voir plus clair. C’est ainsi que des prélèvements ont été effectués, deux fois de suite, pour connaitre les circonstances exactes de la mort du vieil homme. ‘’Après interrogatoire du patient, le district a décidé de faire le prélèvement. Ce malade a été prélevé une première fois, le vendredi. Par la suite, le tableau clinique s’est accéléré très rapidement, le samedi matin. Et le temps que la famille prenne un taxi pour l’évacuer, le décès est survenu aussitôt. Les premiers résultats qui nous sont revenus ont révélé que le patient présentait effectivement la Covid-19. Nous avons décidé d’effectuer un second prélèvement et les résultats se sont toujours révélés positifs. Donc, c’est le premier cas de décès communautaire’’, soutient le Dr Ndiaye.

Il faut rappeler que la première personne testée positive, après l’accalmie, est un jeune ‘’talibé mal-en-point’’ qui, selon le docteur Moustapha Faye du district sanitaire de Thiès, a été trouvé dans la rue. Ensuite, un autre talibé en contact avec le premier a été testé positif.

A la date d’hier, plus de 200 contacts répertoriés dans la ville de Thiès sont confinés dans les hôtels de la place et en train d’être suivis par l’autorité médicale.