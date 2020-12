La commune de Diass fait partie des zones les plus prisées par les programmes du PSE. Ce qui fait que beaucoup de projets de l’Etat sont orientés vers cette commune du département de Mbour. Le maire de la commune, Cheikh Tidiane Diouf, demande la révision des décrets qui régissent le foncier.

L’aéroport international Blaise Diagne, le pôle urbain Daga-Kholpa, les zones économiques spéciales intégrées sont, entre autres, des projets réalisés par l’Etat du Sénégal dans la commune de Diass. Tous ces projets sont réalisés sur des terres protégées par des décrets. Ce qui entrave l’épanouissement de la population et le développement communautaire.

Dans ce contexte, le maire Cheikh Tidiane Diouf indique que l’Etat doit accompagner les populations par une modification de ces décrets, afin que celles-ci puissent poursuivre leurs projets et activités. ‘’Aujourd’hui, nous avons abrité l’AIBD qui occupe 800 hectares. Nous avons le pôle Daga-Kholpa avec 3 000 hectares. Nous avons la zone économique spéciale intégrée (Zesi) n°1 sur 718 hectares et la n°2 qui s’étend sur 10 000 hectares. Cent hectares pour l’usine des gros-porteurs, alors que les villages doivent s’agrandir et nous rencontrons un problème d’extension’’, fait savoir l’édile de la commune.

Dans cette dynamique, il précise : ‘’Partout dans la commune de Diass, nous avons des terres immatriculées au nom de l’Etat et beaucoup de ces décrets ont été pris du temps de Me Abdoulaye Wade. Nous sommes de la mouvance présidentielle. La commune a des projets à réaliser. Cette jeunesse doit également construire. Mais ils ont des difficultés pour le faire. C’est pourquoi nous demandons à Monsieur le Président de la République de nous aider à revoir ces décrets.’’

Selon Cheikh Tidiane Diouf qui est arrivé à la tête de la commune à la suite du décès de l’ancien maire Aliou Samba Ciss, Diass doit être une urgence pour le gouvernement, parce qu’une grande partie du PSE se trouve à Diass.

Cependant, estime-t-il, malgré cette présence accrue des projets de l’Etat dans sa commune, la population de Diass vit dans des difficultés. ‘’D’abord, le problème de l’eau reste une priorité à Diass, car vous savez qu’il y a une société qui exploite l’eau ici, alors que notre forage est en panne. Cette société a promis de mettre une pompe neuve pour régler définitivement le problème d’eau à Diass. Mais également le bitumage des routes, parce que nous ne pouvons pas parler de routes sans un désenclavement des pistes. Et dans la cadre du PUDC, nous souhaiterions avoir des pistes pour désenclaver certains villages’’, réclame-t-il.

Dans le même sens, ‘’Diass doit être une priorité par rapport aux projets de l’Etat, parce que nous abritons l’aéroport international Blaise Diagne, alors que la commune continue à vivre dans l’obscurité. Ce qui pose un problème d’insécurité pour la localité’’, insiste l’édile qui croit dur comme fer que Diass doit bénéficier de l’éclairage public comme toutes les collectivités qui ont été dotées de lampadaires solaires.

D’ailleurs, poursuit M. Diouf, ‘’nous avons fait l’effort de construire une brigade de gendarmerie d’un coût global de 62 millions qui sera inaugurée dans quatre mois et une brigade de sapeurs-pompiers, mais les problèmes demeurent, surtout avec l’emploi des jeunes’’.