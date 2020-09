Le projet d’implantation du Centre de gestion des déchets dans la commune de Mont-Rolland, est au centre des débats et d’une lutte. Les populations du village préalablement choisi pour l’abriter n’en ont pas voulu, poussant le maire à le délocaliser.

Proposé par l’Unité de coordination et de gestion des déchets solides (UCG) et voté à l’unanimité par le conseil municipal en mars 2019, le projet de gestion durable des déchets de la commune de Mont-Rolland n’a pas encore vu le jour.

Cependant, il a fini de diviser les Montrollandais. Une partie a donné carte blanche au maire et adhère totalement à sa politique de voir la commune se doter, enfin, d’un centre ‘’moderne’’ de tri d’ordures. Tandis que l’autre, essentiellement composée de populations du village de Tevigne Tanghor, ne veut même pas voir naître ce projet, encore moins dans leur périmètre. Mais ledit programme est sur le point d’être effectif. L’édile de la commune de Mont-Rolland y tient. D’après Yves Lamine Ciss, c’est un projet qui arrive à point nommé, avec des opportunités d’emplois pour les jeunes. De plus, a-t-il rappelé, la commune qu’il gère va enfin gérer ses propres ordures.

‘’Nous avons beaucoup de difficultés à gérer nos déchets. Aujourd’hui, si vous faites le tour des villages, vous verrez qu’on déverse partout des ordures et n’importe comment. Même les puits qui se sont asséchés sont devenus des dépotoirs d’ordures. On verse également les ordures dans les ravins. C’est pour cette raison que nous avons décidé, depuis un certain temps, avec l’appui des partenaires, de travailler à mettre en place un site pour gérer nos ordures’’. Il a ainsi précisé que ce sont ‘’les ordures de la commune de Mont-Rolland’’ qui y seront traités de ‘’façon professionnelle’’.

Il l’a fait savoir hier, alors qu’il remettait des kits alimentaires aux 1 076 ménages de sa commune qui n’ont pas bénéficié de l’appui de l’État. En 2019, a précisé l’édile de Mont-Rolland, l’UCG a contacté la mairie et leur présenté le projet dudit Centre de gestion des ordures. Ce jour-là, a poursuivi Yves Lamine Ciss, ‘’tout le monde, y compris les chefs de village, les présidentes d’association de femmes et présidents d’ASC, avait donné leur avis favorable quant à la mise en place d’un tel projet. Mais un an après cet accord, des voix s’élèvent pour ‘’cracher’’ sur ledit centre de gestion des déchets’’.

Qu’à cela ne tienne, M. Ciss tient à son centre. ‘’Il faut mettre fin à tout ça, parce que Mont-Rolland s’agrandit et les déchets vont augmenter’’, a soutenu Yves Lamine Ciss.

Le non catégorique de Tévigne Tanghor

Cofinancé par la coopération allemande à hauteur de 50 millions de francs CFA, à travers son programme ‘’Réussir au Sénégal’’, ce Centre de gestion des déchets va employer, dans un premier temps, 15 jeunes Montrollandais. Faisant un clin d’œil aux villageois de Tévigne Tanghor qui manifestent leur désaccord, le maire socialiste entrevoit et soupçonne la ‘’main d’une certaine classe politique qui a décidé de bloquer tous les projets’’ prévus à Mont-Rolland.

Ainsi, face au refus catégorique des populations de voir ce centre érigé sur leurs terres, les autorités municipales ont dû se rabattre sur d’autres villages pour prendre le relais. Tévigne Tanghor ne va finalement pas accueillir le site. Un résultat obtenu au terme d’un long combat. Selon ce jeune habitant de Tévigne Tanghor et porte-parole du jour, il y a eu des problèmes d’octroi du site d’une superficie d’un hectare et de validation du projet lui-même. De plus, a-t-il rappelé, l’implantation de ce projet est un ‘’véritable’’ problème de santé publique et ne respecte pas les procédures environnementales.

‘’Ce projet devait être installé à moins de 100 m des habitations et tout près du sanctuaire marial diocésain de Thiès qui accueille chaque année des milliers de pèlerins. Ce projet ne comporte aucune étude environnementale. Donc, on ne saurait l’accepter dans notre village, parce que toutes les constructions du Centre de gestion des déchets sont à ciel ouvert. On ne va pas accepter d’exposer nos populations à ces risques sanitaires et écologiques’’, a confié Victor Ignace Guèye, affirmant que les risques sont énormes.

Même si le centre ne sera plus installé à Tévigne Tanghor, Victor Ignace Guèye et ses camarades précisent que le combat va se poursuivre jusqu’à la satisfaction de leur revendication.

GAUSTIN DIATTA (THIES)