Le recouvrement des taxes municipales est un véritable casse-tête au niveau de la commune de Touba-Mosquée. Pour régler ce problème, des journées de consultation sont prévues dans la première quinzaine du mois de janvier, afin de montrer l’importance du paiement des taxes municipales. L’idée a été émise lors du vote du budget de la commune.

Les 54 conseillers municipaux de la commune de Touba-Mosquée ont voté, ce jeudi, à l’unanimité, le budget pour l’exercice 2021. Il s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 4 998 500 F CFA. Contrairement aux années précédentes, le budget de cette année a connu une baisse en valeur relative de 0,4 %. Les priorités sont la santé, l’éducation, la sécurité, l’approvisionnement en eau et le recouvrement des taxes municipales.

Pour le recouvrement des taxes municipales, il a été admis qu’il demeure un véritable casse-tête pour l’équipe municipale et ses services financiers. C’est parce que dans cette collectivité territoriale, il a été difficile, voire impossible d’atteindre un taux de recouvrement de 30 %. Ce qui plombait la réalisation de beaucoup de projets.

Pour ne plus connaître ces manquements, Abdoul Ahad Ka, le maire de la commune, envisage l’organisation de journées d’information et de sensibilisation sur l’importance du recouvrement et du paiement des taxes municipales. Ces journées sont prévues entre le 8 janvier et le 15 janvier 2021, avec comme objectifs l’amélioration des recettes à collecter.

Pour le sous-préfet Babacar Ibra Mar, ‘’le recouvrement est le talon d’Achille de la mairie de Touba. Il plombe le développement de la ville qui peut prétendre à être la première du Sénégal’’.

Lors du vote de ce budget, en outre, l’accent a été mis sur la construction de postes de santé. Ainsi, il est prévu la construction de cinq postes de santé et d’un centre de santé de référence afin de réduire la forte demande des populations.

La sécurité n’est pas en reste. Il est envisagé, par les conseillers municipaux, la réhabilitation et la construction de deux brigades de gendarmerie, respectivement à Ndindy et de deux postes de police (Ndamatou et Gouye Mbinde) et à Bélel. Avec les fonds alloués par le Pacasen et qui se chiffrent à 2 milliards, il est envisagé le bitumage d’un tronçon de route de 7 km, pour désenclaver le quartier de Sham Boukhatoul Moubarak. Afin de ne pas connaitre les difficultés d’approvisionnement telles que celles connues lors du dernier Magal de Touba, une enveloppe de 250 millions F CFA est prévue pour venir à bout des divers dysfonctionnements du secteur.

D’ailleurs, le maire Abdou Lahad Ka a révélé que le khalife général a invité la commune, de concert avec Maou Rahmaty, l’Office des forages ruraux (Ofor) et l’hydraulique a tout entreprendre ‘’pour résoudre les difficultés relatives à une bonne distribution de l’eau, surtout en période de grand Magal de Touba’’. Les autres secteurs que sont l’éducation et l’assainissement restent prioritaires pour la commune qui a prévu d’acquérir du matériel lourd pour une bonne prise en charge du cadre de vie des populations.