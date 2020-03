À l’image des autres secteurs, le sport africain n’a pas échappé à la pandémie du coronavirus. Beaucoup de pays du continent ont décidé, depuis ce week-end, de mettre à l’arrêt leurs activités sportives, jusqu’à nouvel ordre.

En raison de la propagation de la pandémie du coronavirus, beaucoup de compétitions sportives dans le monde ont été suspendues. Malgré la situation encore mesurée sur le continent, l’Afrique n’est pas en reste dans cette mobilisation pour la lutte contre la Covid-19. À l’instar du Sénégal et du Maroc qui ont pris des mesures de prévention contre cette maladie depuis samedi dernier, beaucoup de pays africains leur ont emboîté le pas, en mettant en suspens toute activité sportive sur l’étendue de leur territoire national. Le dernier à suivre la mouvance est l’Afrique du Sud. Malgré le nombre grandissant de cas confirmés (61 cas, selon la situation au dimanche 15 mars), les autorités sud-africaines avaient maintenu les championnats de football, envisageant des rencontres à huis clos. C’est finalement ce lundi que la Fédération sud-africaine de football (Safa) a annoncé la suspension de la Premier Soccer League (1re division) et toutes les autres compétitions.

Cette décision fait suite au discours à la nation du président Cyril Ramaphosa. Celui-ci a pris un certain nombre de mesures dont l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes.

Beaucoup de pays africains ont pris des dispositions fortes, ce dimanche, pour endiguer le coronavirus. C’est le cas du Ghana qui poursuivait ses compétitions, malgré les deux premiers cas enregistrés la semaine dernière. La Fédération ghanéenne de football (GFA) s’est pliée à la décision du président de la République, Nana Akufo-Addo, de suspendre tous les rassemblements publics, y compris ‘’les événements sportifs et les activités religieuses telles que les services dans les églises et les mosquées, pendant les quatre prochaines semaines’’. Le championnat national de 1re division ghanéenne est suspendu à la 15e journée disputée le week-end passé. Les deux matchs restant sur les 9, initialement programmés pour ce lundi 16 mars, sont reportés jusqu’à une date ultérieure.

En Algérie, où la situation est un peu plus préoccupante, les dirigeants sportifs ont poursuivi leurs activités, malgré la décision du président Abdelmadjid Tebboune de faire fermer toutes les écoles et universités du pays. Il a fallu le décès d’une quatrième personne contaminée, samedi dernier (l’Algérie ayant connu ses deux premiers décès du coronavirus le jeudi 12 mars) pour que le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports annonce, ce dimanche, via un communiqué, après concertation avec son collègue de la Santé, la suspension des différentes compétitions sportives.

Cette mesure prévoit également la fermeture de toutes les infrastructures sportives, de jeunesse et de loisirs jusqu’au 5 avril. L’organisation des assemblées générales des structures d’animation sportive aussi est prohibée. Par contre, les athlètes qualifiés aux Jeux olympiques de Tokyo-2020 et ceux engagés dans les tournois qualificatifs olympiques ne sont pas concernés. Dans un élan de solidarité, le sélectionneur national de l’Algérie, Djamel Belmadi a envoyé un message aux Algériens. ‘’En ces temps un peu flous et perturbés, je voulais, en tant que citoyen d’abord et en tant que sélectionneur dans un deuxième temps, m’adresser à tous mes compatriotes là où ils se trouvent. Avant toute chose, je dois leur dire de prendre soin d’eux et de leurs familles, de prendre toutes les mesures nécessaires que nous connaissons tous concernant ce fléau’’, a déclaré le coach des Fennecs.

L’Égypte également est dans la même posture. Il n’y aura plus de matches de football en Égypte jusqu’à nouvel ordre. La Fédération égyptienne de football a décidé de l’arrêt du championnat pour au moins deux semaines. Cette décision fait suite à celles du Premier ministre Mostafa Madbouly et du ministre des Sports Ashraf Sobhi. En Égypte, on compte 109 cas de contamination au coronavirus.

LOUIS GEORGES DIATTA