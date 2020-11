Après Boubacar Camara, c’est au tour du Pastef et de la plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg d’annoncer leur départ de la coalition Jotna.

Le parti de l’opposition Pastef/Les patriotes a pris la décision de quitter la coalition Jotna. L’annonce a été faite dans un communiqué transmis hier à ‘’EnQuête’’. ‘’Après en avoir informé les leaders, Pastef/Les patriotes a pris la décision de se retirer de la coalition Jotna, conformément aux dispositions de l’article 10 du code de conduite du 14 juillet 2019 modifié. Pastef/Les patriotes réitère son offre de fusion à toutes les parties prenantes de la coalition, offre déjà acceptée par une dizaine d’entre elles à ce jour. Pastef/Les patriotes reste ouvert à une collaboration plus souple et sans contrainte avec les autres parties prenantes. Pastef/Les patriotes réaffirme son ouverture à l’examen des possibilités de coalition à l’approche de toutes échéances électorales’’, renseigne le document.

Le parti dirigé par Ousmane Sonko indique que cette décision a été prise après une ‘’profonde réflexion’’ et un ‘’processus de concertation interne’’. ‘’Un bout de chemin a été parcouru avec la coalition Jotna et des liens noués avec les parties prenantes. Nous les en remercions. Les coalitions ont une vocation électoraliste et, par conséquent, doivent se nouer en perspective et à la veille d’élections, sur la base de convergences programmatiques solides et d’apport militant mutuel. En dehors de ces périodes, les formations politiques doivent normalement reprendre leur liberté d'action et de ton, et se consacrer à la consolidation de leur base militante par un travail de terrain, une communication et un échafaudage programmatique propres à chacune d'elles’’, renchérit la note.

D’après la même source, entre les échéances électorales et dans un contexte de manœuvres politiciennes tous azimuts, le maintien d’une coalition (surtout d’opposition) peut ‘’constituer une lourdeur et un danger permanent’’ pour toutes les parties prenantes. Ceci, contrairement à un compagnonnage préélectoral qui se poursuivrait en cas de victoire. ‘’La constitution de coalitions électorales n’a donc de pertinence et d'impact significatif que lorsque les parties prenantes ont satisfait au travail de massification et d'implantation, et renforcé leur positionnement politique en échappant aux manœuvres évoquées ci-dessus’’, lit-on dans le communiqué.

Avenir Senegaal Bi Nu Begg quitte également

Pastef n’est pas le seul parti à avoir annoncé son départ de la coalition Jotna, hier. ‘’A la suite de l’élection présidentielle de février 2019, la plateforme politique Avenir Senegaal Bi Nu Begg avait décidé, librement, de s’engager avec d’autres partis et mouvements politiques, dans la construction d’une coalition politique dénommée Jotna. Tenant compte des événements qui ont marqué l’espace politique récemment ainsi que des mutations en cours au sein de ladite coalition, le Secrétariat politique national (SPN) de la plateforme a décidé de cesser toute activité dans la coalition Jotna, à compter de ce lundi 9 novembre 2020’’, informent Cheikh Tidiane Dièye et ses camarades dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’.

De plus, la plateforme ‘’réaffirme son engagement à œuvrer inlassablement pour le renouvellement du personnel et des pratiques politiques, en fondant son action sur la compétence, l’intégrité, le patriotisme, le culte de l’intérêt général, entre autres valeurs’’.

Par conséquent, elle compte poursuivre ‘’son travail d’éveil des consciences, de construction d’une citoyenneté responsable et de développement d’une offre politique de rupture capable de libérer l’énergie positive qui sommeille en le peuple sénégalais. Ceci dans le but de créer les conditions d’un développement inclusif et durable qui donnerait aux Sénégalaises et Sénégalais les opportunités auxquelles ils ont droit pour vivre et travailler dans leur pays’’. Dans ce sens, elle va intensifier ses activités politiques sur le terrain. Elle a d’ailleurs déjà commencé le weekend dernier, avec un forum organisé à Thiès. Le même modèle va être reproduit dans tous les départements du Sénégal, des villages et des quartiers.

‘’La plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg s’ouvre désormais aux partis et mouvements politiques animés du même esprit pour bâtir une alliance stratégique sincère, constructive et fondée sur des valeurs partagées’’, annoncent-ils.

MARIAMA DIEME