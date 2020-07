Un vote émaillé d’incidents Malgré sa brillante et émotive plaidoirie, la présidente sortante a ainsi été durement sanctionnée. Ses confrères ayant voté massivement pour son concurrent. Lequel a obtenu 38 voix contre 13 pour Me Sow. L’autre incident qui a émaillé la rencontre, c’est que certains aspirants à la charge ont voulu participer au vote, mais les organisateurs leur ont dénié ce droit. En fait, le texte régissant le concours signale que les notaires stagiaires peuvent assister au concours, mais ils ne peuvent pas voter. Le hic, c’est que les concernés ont fini leur stage, mais n’ont pas encore été nommés. Ils sont donc dans une situation intermédiaire et cette situation n’a pas été prévue par les textes en vigueur. Par ailleurs, il s’est également posé un débat autour du vote par procuration. D’après certaines informations, les textes interdisent sans équivoque cette forme de vote, tout comme le vote des membres n’étant pas à jour de leur cotisation. Mais s’ils ont été fermes contre les ‘’notaires’’ sans charge, les organisateurs ont fait preuve de plus de souplesse pour ces deux dernières catégories. Pour se justifier, ils ont invoqué la coutume.