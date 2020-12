Condamnation

Il y a 76 ans, à Thiaroye, au Sénégal, l'armée française perpétrait un massacre d'ex-prisonniers de guerre. Aujourd'hui, le règne des mensonges, des tromperies et de l'indécence n'est pas révolu. Une commission d'enquête parlementaire doit être saisiepour décrypter et stopper un tel acharnement à s'éloigner de la vérité et de la justice.