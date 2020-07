Se disant mandaté par Mame Boye Diao, le chef de protocole du ministère de la Jeunesse, Ibrahima Guèye, s’est fait remettre par deux commerçants des masques et thermo-flashs d’une valeur de plus de 7 millions.

Ibrahima Guèye, père de 3 enfants, âgé de 35 ans et domicilié aux Parcelles-Assainies/U3, a eu la sournoise idée d’aller vers deux commerçants pour leur prendre des thermo-flashs et masques au nom du directeur des Domaines Mame Boye Diao. Il leur a fait croire que ce dernier avait un programme avec la jeunesse et devait distribuer ces produits dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

A Abdou Seck, il a pris 50 thermo-flashs et des masques à hauteur de 5 millions. Ensuite, le commerçant s’est vu remettre un chèque qu’il n’a pu encaisser, puisque le compte était vide. Avec Adja Bineta Wade, il a pris les mêmes produits d’une valeur de 2 millions 340 mille F CFA.

Après avoir commis son forfait, Ibrahima a disparu de la circulation. Les deux commerçants n’arrivaient plus à le joindre au téléphone. Il n’a été appréhendé qu’après une enquête approfondie des forces de l’ordre. À l’enquête préliminaire, il avait reconnu les charges et avait confessé qu’il ne connait pas en personne Mame Boye Diao et que le directeur des Domaines ne l’avait jamais chargé de se procurer ces produits.

Or, hier, devant le tribunal des flagrants délits, le prévenu a soutenu que son mandataire faisait face à quelques difficultés. C’est la raison pour laquelle il n’était pas en possession de l’argent pour rembourser ses créanciers. Le conseil de Mame Bineta a réclamé 3 millions pour le préjudice causé. La défense a reconnu les faits et s’est dit prête à rembourser, avant de solliciter une application bienveillante de la loi, là où le parquet a requis l’application de la loi.

Au final, le tribunal a reconnu Ibrahima Seck coupable du délit d’escroquerie. Il a été condamné à une peine de 3 mois ferme et est contraint à reverser les montants de 5 millions à Abdou Seck et 3 millions à Mame Bineta Wade.

Fama Tall