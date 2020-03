Le tribunal de grande instance de Kolda a rendu son verdict, dans l’affaire opposant le ministère public à Mamadou Yéro Ba, qui avait abusé sexuellement de C. Cissé, élève en classe de terminale, âgée de plus de 17 ans, courant 2017.

Mamadou Yéro Ba est décrit, par les témoignages, comme un ‘’prédateur sexuel qui menait une véritable chasse aux jeunes filles naïves’’. Un ‘’prédateur-pervers’’ qui tirait son plaisir du mal qu’il faisait à sa victime. C’est un violeur ‘’expérimenté’’ qui a usé de son pouvoir pour s’attaquer aux jeunes filles vulnérables. Il a été reconnu coupable des charges retenues contre lui.

Agé d’une trentaine d’années, célibataire endurci et chauffeur de son état, Mamadou Yéro Ba a écopé d’une peine d’emprisonnement ferme de 5 ans, en plus de payer la somme de 10 millions de F CFA de dommages et intérêts à la victime.

Selon l’accusation, le 14 septembre 2017, il avait séquestré et violé la jeune C. Cissé dans son véhicule, après l’avoir conduite près d’une carrière, à 3 km de Manda Douanes. Ce jour-là, la victime, qui était en vacances, était partie chez le mari de sa grande sœur qui habite un village situé le long de la frontière sénégalo-guinéenne. Elle avait embarqué dans le véhicule du prévenu, direction Manda Douanes, pour ensuite se rendre à Tambacounda. Arrivés à Manda Douanes vers 21 h, les autres passagers sont descendus. Elle est restée avec le chauffeur car, explique-t-elle, ‘’c’est le mari de ma grande sœur qui m’avais mise en rapport avec le prévenu Mamadou Yéro Ba. Il lui avait dit que je ne connaissais pas Manda Douanes. Arrivés là-bas, il devait me mettre en rapport avec un autre chauffeur qui allait m’amener à Tambacounda’’.

Donc, une fois à Manda Douanes, les passagers sont descendus. Le prévenu Mamadou Yéro Ba a demandé à son apprenti de descendre. Puis, il a pris la direction de Tambacounda. ‘’Lorsque j’ai vu qu’il est sorti de la ville, je lui ai demandé où il allait, il ne m’a pas répondu. Il a filé loin des regards. J’ai tenté d’ouvrir la porte, mais il l’avait verrouillée. Je n’avais aucune possibilité d’échapper aux griffes de cet homme maudit. Arrivée dans une carrière à côté du goudron et distante de 3 km de Manda Douanes, il s’est arrêté. Il a sorti un couteau et m’a demandé de me déshabiller. Dans un premier temps, j’ai tenté de refuser, mais sous la menace du couteau, j’ai finalement obéi à ses ordres. C’est ainsi qu’il a abusé de moi à plusieurs reprises’’, a raconté C. Cissé, avant de fondre en larmes.

Ils ont été interrompus par un véhicule en provenance de Tambacounda. Ne voulant pas être surpris, le prévenu a abandonné sa victime nue et pris la poudre d’escampette à bord de son véhicule.

‘’J’ai couru nue jusqu’à la brigade de gendarmerie’’

‘’Lorsqu’il m’a fait descendre de force de son véhicule, il a emporté mes habits. C’est ainsi que je me suis mise au milieu du goudron pour arrêter le véhicule qui venait de Tambacounda. Dans un premier temps, le chauffeur a hésité à s’arrêter, mais j’ai insisté. Il s’est arrêté et les personnes à bord de ce véhicule m’ont vu nue’’. Après leur avoir raconté son viol, les passagers lui ont demandé de monter à bord de leur véhicule. ‘’J’ai refusé. Car mon cœur battait la chamade et j’étais terrorisée. Ne pouvant pas me faire monter dans le véhicule, ils m’ont abandonnée. J’ai couru jusqu’au poste de gendarmerie de Manda Douanes où j’ai pu être habillée par une bonne volonté. J’ai porté plainte contre X’’, a-t-elle raconté en sanglots.

Le même jour, la gendarmerie est allée sur les lieux et a constaté les traces de pneus à la carrière et les débris d’un des phares brisés du véhicule. Mais la gendarmerie a eu des difficultés à mettre la main sur Mamadou Yéro Ba. Car, après son forfait, il est allé séjourner en Guinée, pendant un mois. A son retour à Manda Douanes, il a été arrêté. Confronté à la victime, celle-ci l’a formellement reconnu comme son bourreau.

Devant la barre de la chambre criminelle, le prévenu a nié avoir violé C. Cissé. Mais ses arguments n’ont pas convaincu le procureur qui a requis contre lui 10 ans de prison ferme. D’après le ministère public, les fais ne souffrent d’aucun doute. D’autant que ‘’le prévenu avait reconnu les faits pour lesquels il est poursuivi devant les enquêteurs, le procureur et le juge d’instruction. Contrairement à la victime qui n’a pas varié dans ses déclarations’’.

Au final, Mamadou Yéro Ba a été condamné.

EMMANUEL BOUBA YANGA