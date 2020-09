Le leader du Grand parti, Malick Gackou, était à Médina Baye hier pour présenter ses condoléances à la famille Niass, suite aux rappels à Dieu du khalife général Cheikh Akhmed Tidiane Niass, de Seyda Zahra et Serigne Cheikh Sidy Makhtar Niass. De ‘’lourdes pertes’’, dit Malick Gackou, pour la Oummah islamique. ''Le défunt khalife fut un érudit d'une grande dimension, d'une spiritualité exceptionnelle, mais également d'un humanisme sans pareil. Avec sa disparition, c'est toute la Oummah qui perd un grand khalife. Nous prions le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis céleste.

Nous prions également afin que ses enseignements et la traduction de sa lumière divine puissent rejaillir sur le Sénégal dans la paix, la sécurité et le développement. C'est le sens de ma présence ici à Médina Baye'', a-t-il fait savoir. Interpellé sur la question du 3e mandat qui occupe l'actualité au Sénégal, il répond ceci : ''Il m'est difficile de revenir sur l'actualité nationale. Je suis venu présenter mes condoléances, manifester ma compassion, dire avec force et pertinence la peine que nous éprouvons face à la disparition de ces illustres personnes. Je dois observer le deuil.

Nous sommes à la devanture du khalife de Médina Baye Cheikh Mahi Niass. Il me parait inconcevable, après avoir dit sur l'illustre homme, de revenir sur des faits terrestres.'' Toutefois, il tient à dire qu'il n'est pas un homme à la langue de bois et que le moment venu, il évoquera toutes les questions d'actualité. Il donne rendez-vous dans les prochains jours pour une tournée qu'il va engager à l'intérieur du pays. ''Nous faisons de la politique pour le Sénégal, nous ne faisons pas de la politique pour des sinécures, encore moins pour des postes de responsabilité, mais nous investissons gros au service du peuple sénégalais, de son développement et de sa croissance inclusive'', à l’en croire.