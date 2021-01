Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a présenté au nom du chef de l’Etat et de toute la communauté artistique ses condoléances à la famille de l’artiste musicien Sémou Gning. ‘’C’est avec une grande tristesse et une profonde consternation que j’ai appris le décès de l’artiste’’, lit-on dans la note reçue hier à ‘’EnQuête’’.

Il regrette ‘’un chanteur virtuose au talent pur’’ qui a marqué de son empreinte la musique moderne sérère. Sémou Gning est décédé mardi à l’hôpital Principal de Dakar à la suite d’une courte maladie.