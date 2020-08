La délégation présidentielle s’est déplacée pour venir à Médina Baye présenter ses condoléances. Le chef de l’Etat, Macky Sall, a magnifié les œuvres du cheikh devant les fidèles.

Le chef de l’Etat Macky Sall s’est rendu, samedi, à Médina Baye pour présenter ses condoléances, suite au décès du Khalife général Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass. Accueilli par le nouveau khalife Cheikh Mahi Niass, Macky Sall a regretté la disparition du ‘’grand diplomate’’.

‘’Cheikh Ahmed Tidiane Niass était un homme de Dieu aux dons incommensurables. Toute sa vie, il a œuvré pour le bien de la population. Il a suivi la voie tracée par son père qui l’avait formé en faisant de lui un diplomate chevronné au service exclusif du Sénégal, son représentant auprès des Etats comme le Nigeria, la Mauritanie, le Maroc et d’autres pays. Tout le monde savait qu’il y avait quelque chose en lui, qu’il était un vrai saint, un homme de Dieu. On le remarque à travers son comportement, sa douceur, sa bonté, son humilité et son vœu à accomplir des projets, son amour pour l’islam’’, témoigne le chef de l’Etat.

Ainsi, a-t-il souligné, ‘’c’est toute la Ummah islamique qui a perdu. Mais nous ne pouvons que nous en remettre à Dieu’’. N’ayant pas pu effectuer le déplacement et présenter ses condoléances lors du décès de Fatoumata Zahra Niass, fille de Baye également, le président Sall a profité de sa visite de samedi dernier pour le faire.

Le chef de l’Etat Macky Sall, qui a reçu des correspondances de ses homologues de la sous-région et du Moyen-Orient, lors du décès du khalife, n’a pas omis de rappeler le caractère international de la citée religieuse. ‘’A Médina Baye, l’islam y règne et flotte le drapeau de l’islam. Ce n’est pas moi qui l’ai dit, mais ce sont les savants du monde entier qui le disent. On y façonne des âmes, on y éduque des jeunes et c’est important pour un pays avec 95 % de musulmans’’, dit-il. C’est un foyer, ajoute-t-il, où les enseignements et l’éducation en l’islam se font.

Cheikh Mahi Niass a naturellement remercié le président Sall pour son déplacement et a prié pour la fin de la pandémie. ‘’Vous avez parlé de la bravoure du cheikh, mais vous aussi vous avez mis votre main à la poche afin de contribuer aux projets du cheikh. Le Sénégal a connu beaucoup de chefs d’Etat, mais votre présence et votre contribution aux projets sont visibles. Nous ne l’oublierons jamais. Nous vous apportons notre soutien et nous prions pour que le bon Dieu éclaire votre chemin’’, a indiqué le khalife.

Par ailleurs, il souligne que le Sénégal est confronté à des difficultés dues par la crise sanitaire. ‘’Nous prions le bon Dieu pour qu’il vous donne la force et la santé de parachever vos projets et que la Covid-19 disparaisse à jamais. Qu’elle ne soit pas le frein qui va anéantir vos ambitions. Nous savons que vous et vos médecins travaillez d’arrache-pied pour que la maladie soit vaincue’’, a-t-il dit.

Et c’est bien possible, dit-il, parce que ‘’toutes les ressources sont réunies pour faire du pays une oasis. Nous sommes au courant des efforts que vous faites pour le rayonnement du pays. Sachez que tout président qui est proche de son peuple, comme vous le faites, aura en retour l’amour de celui-ci et la félicité divine en plus’’.

AIDA DIENE