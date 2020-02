Adama Cissé, un agent administratif à la Cour d'appel du tribunal de grande instance de Dakar, âgé de 41 ans, a comparu devant le tribunal des flagrants délits, ce 29 janvier, pour conduite en état d'ivresse, délit de fuite, détention et usage de drogue (valium). Il a été condamné à 1 mois ferme.

Domicilié à Guédiawaye, Adama Cissé est un disciple de Bacchus. A la sortie d'un bar, il a causé un accident matériel, alors qu’il roulait en sens inverse. A la suite de cet incident, il a pris la fuite. Les forces de l’ordre l’ont pris en chasse et rattrapé. ‘’Heureusement pour toi qu’il n’y a pas encore mort d'homme‘’, lui a lancé la représentante du parquet qui a souligné que le prévenu est un habitué des faits qui a été élargi de prison, il y a juste trois mois, pour les mêmes faits. Il avait alors écopé d’une peine de 3 mois ferme.

Ainsi, elle a demandé au tribunal de le déclarer coupable du délit de fuite et de conduite en état d’ébriété. Par contre, elle a demandé la relaxe pour la détention et l’usage de drogue, puisqu’il a une prescription médicale.

Adama Cissé, qui en était à sa troisième comparution devant le tribunal des flagrants délits, a déclaré n'avoir juste pris que deux verres d'alcool. Que ce dérapage a été causé par le valium qu'il a pris pour des raisons médicales.

Mais le juge, estomaqué par le comportement irresponsable du prévenu, n'a pas manqué de lui passer un savon. ‘’Vous avez une femme et des enfants. Si vous continuez sur cette lancée, vous allez tout perdre. Vous n’êtes pas n'importe qui‘’, l’a-t-elle sermonné.

Le prévenu a pu compter sur son avocat Me Abdoulaye Tall qui a fait remarquer qu’il n’y a pas eu de test d’alcoolémie pour asseoir son état d'ivresse. ‘’Ce n’est pas un délinquant. Il a un problème avec le valium. Il doit être aidé. Il a lui-même pris la décision de se faire interner‘’, a-t-il plaidé. Expliquant que son client a pris la décision de se faire interner en France, à compter du 15 mars prochain, puisqu'il est conscient de son problème.

Son autre conseil a mis en avant son état psychiatrique et demandé qu’on lui donne l'occasion d’aller se faire soigner. Il a soutenu que la dernière fois qu'il devait se faire interner, il a été arrêté et condamné à 3 mois ferme. Pour finir, il a demandé au tribunal de suspendre son permis, le temps qu'il se fasse aider, et de ne pas l'annuler.

Au finish, A. Cissé a été relaxé du délit de détention et d'usage de valium, et déclaré coupable des autres chefs. Il a été condamné à 1 mois ferme, en sus de la suspension du permis pour 1 an.

FAMA TALL