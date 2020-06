Conflit d’intérêt

Dans cette affaire Batiplus, Cheikh Yérim Seck regrette ‘’un conflit d’intérêts’’. Il a déclaré que le cabinet du garde des Sceaux, Me Malick Sall, défendait les intérêts de Batiplus. Ladite société a sorti ce week-end un communiqué pour démentir cette information. ‘’Ce qu’il a dit n’est pas exact. En effet, la SCPA Malick Sall & Associés, qui était son cabinet, n’existe plus depuis le 19 juin 2019. Et cela est vérifiable au niveau de l’ordre des avocats’’, précise-t-on dans la note. Aussi, il est annoncé dans le communiqué que Me Malick Sall se réserve d’user de toutes voies de droit pour obtenir réparation du préjudice que cet amalgame qui vise à porter atteinte à son honneur et sa crédibilité professionnelle soit levé. Peut-être qu’il est déjà passé à l’acte.

Ou serait-ce la famille Fares elle-même, puisque le journaliste accuse un des leurs de financer le Hezbollah libanais. ‘’Il y a un des membres de cette famille qui s’appelle Abass Fawaz. Les Américains ont mené une enquête démontrant que M. Fawaz fait partie de ceux qui prennent de l’argent du Sénégal pour le donner à Hassan Nassralah qui dirige le Hezbollah libanais. Monsieur Fawaz est fiché par le Trésor américain. Peu de membres de la famille Fares peuvent voyager’’, informe Cheikh Yérim Seck. A l’en croire, cette famille n’est pas méconnue des services américains qui les suivent de près.

Pour preuve, ‘’quand les Américains ont eu écho des 4 milliards saisis, ils ont envoyé un agent du FBI qui a mené son enquête ici. Ce dossier est tellement sérieux pour les Américains qu’ils ont procédé à des écoutes satellitaires et savent ce que chacun d’entre eux a fait. Il y a des autorités sénégalaises impliquées dans cette histoire. Elles ont été corrompues par les Fares avec des preuves à l’appui. Si on ne prend pas garde, les USA enverront trois mandats d’arrêt internationaux à trois autorités sénégalaises’’, prévient-il.