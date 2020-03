Le village de Keur Mbir Ndao, dans le département de Tivaouane, est sur le point d’effacer une page sombre de son histoire. Confrontée à la sérieuse problématique de pénurie d’eau depuis près deux décennies, cette localité de la commune de Notto Gouye Diama a réceptionné, hier, son forage d’une capacité de 130 m3/h.

‘’Nous avons demandé, pendant des années, à avoir un forage. Nous avons attendu pendant des années aussi. Aujourd’hui, nous sommes en face d’une infrastructure qui est sur le point d’être réalisée. Je suis sûr et certain qu’avec la réalisation de ce projet d’ici six mois, les habitants de Keur Mbir Ndao ne seront plus confrontés à une pénurie d’eau. Ce forage vient à point nommé. On ne peut qu’en être fiers’’.

Ces mots d’espérance, sont du jeune Mame Ndiaga Ciss. Comme beaucoup de jeunes, il a pris part, hier, à la cérémonie de mise en service technique du forage d’une capacité de 130 m3/h installé dans leur village. Depuis près de 20 ans, lui et ses camarades se sont regroupés au sein du Mouvement des jeunes pour le développement de Keur Mbir Ndao dont il est le secrétaire général. En créant ce collectif, ils voulaient prendre leur destin en main, en permettant à leur village de bénéficier du réseau d’adduction d’eau. Avec leurs parents, ils décidèrent, au début des années 2000, de se cotiser. Ils ont ainsi pu collecter une somme de 7 millions 500 mille francs CFA. Cet argent a servi à l’achat de matériel.

Après cette étape, ils ont, avec le soutien d’une ONG, commencé à creuser à partir de Keur Daouda (commune de Mont-Rolland) sur un linéaire de 7 km, pour que l’eau arrive enfin dans leur village. Avec les efforts consentis par les populations, Keur Mbir Ndao est raccordé au réseau pendant deux ans, avant que l’eau ne soit coupée. Commença alors une galère sans fin.

Cependant, avec la réception, hier, du 240 e forage réalisé par le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), l’espoir d’étancher leur soif renaît chez les populations. Ngary Thiam, qui a parlé au nom du chef de village de Keur Mbir Ndao, El Hadj Pathé Thiam, se dit fier que le village qui l’a vu naître et grandir bénéficie enfin du système d’adduction d’eau. Ainsi, il affiche une confiance absolue. ‘’Il y a quelques mois, nous ne pensions pas que Keur Mbir Ndao allait disposer d’un forage pour permettre aux populations de boire, enfin, de l’eau potable. Nous attendions ce moment depuis des décennies. Mais aujourd’hui, avec la réception technique de ce forage et l’eau qui coule à flots, ce rêve est devenu réalité. On sait que d’ici quelques mois, la pénurie d’eau sera un mauvais souvenir. Nous disons merci au chef de l’État Macky Sall et au ministre Mansour Faye. Cependant, nous avons une doléance : quand tout sera prêt d’ici six mois, nous voulons que les populations puissent disposer automatiquement de l’eau en quantité’’, soutient-il.

Au moins 10 villages seront desservis

De son côté, le maire de la commune de Notto Gouye Diama, Maguèye Guèye, se félicite de l’exécution si rapide des travaux qui ont démarré le 13 février dernier. Pour lui, le forage, une fois achevé, va permettre à plusieurs villages de la commune de Notto et de Mont-Rolland, dans le cadre de l’intercommunalité, d’étancher leur soif. D’ici peu, dit-il, le problème sera résolu et ‘’on n’évoquera plus cette problématique de l’eau dans le village de Keur Mbir Ndao’’.

Pour sa part, le coordonnateur national du Programme d’urgence de développement communautaire rassure les populations de Keur Mbir Ndao quant à la disponibilité, d’ici peu, de l’eau en quantité suffisante. Il rappelle que le forage d’exploitation de 110 m3/h va être couplé à un château d’eau d’une capacité de 150 m3 pour un coût global d’environ 250 millions de francs CFA.

‘’Ce forage est une demande que les populations de Keur Mbir Ndao avaient faite au président Macky Sall l’année dernière. Et le chef de l’État nous avait demandé de réaliser cette infrastructure pour satisfaire les besoins en eau des populations. Nous avons pu le réaliser en une dizaine de jours. A la réception, on a un débit satisfaisant de 130 m3/h, avec une qualité satisfaisante […]’’, se glorifie Cheikh Diop, affirmant que ce projet est important, parce que ce forage va desservir, à terme, une dizaine de villages de la commune de Notto Gouye Diama et de Mont-Rolland, dont Dieuleuk Peulh, Dieuleuk Wolof, Keri, Ngadiaga, Thiay, Guick Fall, Mbareup Dia et Diao, etc.

GAUSTIN DIATTA (THIES)