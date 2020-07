En Conseil des ministres, hier, le président de la République est largement revenu sur la récurrence, ces dernières années, des accidents et décès liés à la foudre. A ce sujet, il a instruit le ministre de l’Intérieur, en charge de la protection civile, d’accélérer l’implantation des dispositifs fonctionnels et efficaces de paratonnerres dans toutes les régions du Sénégal, notamment au niveau des bâtiments et infrastructures publics.

Selon le communiqué, le chef de l’Etat a, enfin, rappelé au ministre de l’Intérieur ‘’l’impératif de finaliser et de faire adopter la Stratégie nationale de protection civile (2020- 2024). Il a, aussi, invité le ministre des Infrastructures à intensifier les opérations d’entretien du réseau routier, en coordination avec le ministre de l’Eau et de l’Assainissement et celui de l’Equité sociale et territoriale, tutelles respectives de l’Onas et de Promovilles qui réalisent des travaux de voirie et d’assainissement.

...Par ailleurs, à l’occasion de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le président de la République a pris quelques mesures individuelles, dont la plus en vue est la nomination de Monsieur Ahmadou Aly Mbaye, Agrégé en Sciences économiques, Professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle, comme Recteur de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). L’ancien doyen de la Faseg remplace à ce poste M. Ibrahima Thioub, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite (voir ailleurs).

En outre, M. Oumar Diop, ingénieur en génie civil et gestionnaire de projets, est nommé Directeur général du second Compact millennium challenge Account Sénégal (MCA- Sénégal II) ; M. Lazare Sarr, inspecteur de l’éducation populaire de la jeunesse et des sports, est nommé Inspecteur technique au ministère des Sports. Sur un autre registre, félicitant le Comité national d’organisation des Jeux olympiques de 2022 (reportés à 2026) pour le travail remarquable déjà accompli, Macky Sall a donné des instructions au ministre d’Etat, Secrétaire général de la présidence de la République de faire l’état des lieux exhaustif des préparatifs de l’organisation.