Avec son gouvernement, le président de la République est revenu sur l’impératif de relancer l’activité économique interne et de respecter le calendrier scolaire, avec la nécessité d’éradiquer les abris provisoires encore très présents à l’intérieur du pays.

Il n’y aura pas eu de second faux départ, avec la reprise des cours effective depuis le 25 juin 2020. Le président de la République, Macky Sall, s’en est félicité hier en Conseil des ministres qu’il a présidé par vidéoconférence.

Abordant la préparation des examens et concours prévus en 2020, le chef de l’Etat a tout d’abord salué l’engagement patriotique de la communauté éducative qui a permis la réouverture satisfaisante des établissements scolaires et la reprise normale des enseignements au niveau des classes d’examen.

Le président de la République a ensuite demandé au ministre de l’Education Mamadou Talla, de la Formation professionnelle Dame Diop, de veiller, ‘’dès à présent, au déroulement, dans les meilleures conditions, sur toute l’étendue du territoire national, des examens et concours fixés selon le calendrier scolaire validé’’. Ces deux membres du gouvernement avaient déjà annoncé que, pour les classes de terminale, de 3e, de CM2 ainsi que pour les classes en formation professionnelle et technique, les examens débuteront à partir du 20 août. L’examen de l’Entrée en 6e commencera le 20 août 2020 ; celui du BFEM est prévu le 14 septembre, alors que sa session de rattrapage, elle, se tiendra le 15 octobre.

Pour les classes de terminale, l’anticipé de philosophie au Bac est prévu à partir du 14 août, les épreuves du Bac technique le 31 août, celles du Bac général à partir du 2 septembre. La session de rattrapage du Bac se tiendra dès le 12 octobre. Les examens des classes professionnelles sont prévus du 3 août au 30 septembre 2020.

Par ailleurs, Abdoulaye Daouda Diallo, Ministre des Finances et du Budget, a été chargé de veiller sur l’impératif de mobiliser les ressources financières, les moyens logistiques et sécuritaires requis à cet effet.

Après deux semaines d’enseignement pour les classes d’examen, tous les élèves du Sénégal n’ont pas eu les mêmes conditions d’apprentissage. La faute à une carte scolaire intégrant des établissements qui ne répondent pas aux normes de construction et de sécurité harmonisées au plan national. Et sur ce point, le président a invité le gouvernement ‘’à accélérer la mise en œuvre du Programme national d’éradication des abris provisoires à l’horizon 2024 et requis la densification de la carte scolaire avec, notamment, l’édification prioritaire de nouveaux collèges et lycées, dont celui projeté dans la commune de Ngor’’.

Lancé en mars 2018 par l’ancien ministre de l’Education nationale Serigne Mbaye Thiam, ce programme vise la suppression définitive des abris provisoires au Sénégal. D’un coût global de près de 125 milliards de francs CFA, il doit permettre la construction de 6 369 salles de classe en remplacement d’abris provisoires, de 4 701 blocs administratifs, 2 498 blocs d’hygiène et 241 500 mètres linéaires de mur de clôture dans les CEM et lycées du pays.

Toutefois, le pays compte encore plus de 6 000 abris provisoires, selon les estimations effectuées en 2017.

Relance rapide de l’économie

A côté des urgences notées dans l’éducation, le chef de l’Etat s’est beaucoup soucié de la priorité absolue qu’il accorde à la relance rapide, inclusive et durable de l’économie nationale. Prétexte qu’il a pour inviter le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, à finaliser le processus de concertation et d’élaboration du Programme de relance de l’économie nationale (Pren). Et pour la validation de ce programme, il compte tenir un Conseil présidentiel en présence de l’ensemble des acteurs publics et privés concernés. L’après Covid-19 se prépare dès à présent. Et sur cette lancée, le ministre du Renouveau du service public a été chargé d’engager une réflexion inclusive autour de ‘’la Fonction publique post Covid-19’’.

La territorialisation optimale des politiques publiques a aussi été au menu des discussions, en Conseil des ministres. Pour un aménagement durable du territoire, l’organisation de conférences territoriales a été confiée au ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye et à son collègue des Collectivités territoriales Oumar Gueye. Cela, pour procéder à ‘’l’évaluation prospective prioritaire des réalisations de l’Etat dans chaque département, avec le concours de la Commission d’évaluation des politiques et programmes publics’’. La signature d’une ‘’charte de la déconcentration’’ devant consolider les performances de l’Etat au niveau territorial, devrait permettre la modernisation de l’Administration publique.

Alors que des cas de contamination au coronavirus ont été annoncés à Air Sénégal et au moment où l’on a noté la reprise des cas importés, le gouvernement souhaite œuvrer pour que la reprise des vols internationaux, à partir du 15 juillet 2020, se passe sans accroc.

A cet effet, le président de la République a demandé au ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, de faire prendre toutes les dispositions idoines pour assurer le respect scrupuleux des protocoles sanitaires par les administrations et usagers des plateformes aéroportuaires.

Lamine Diouf