Le président de la République, Macky Sall, a présidé, hier, le Conseil des ministres au palais de la République. Après avoir confirmé l’obligation de planter un arbre pour avoir l’autorisation de construire, il a invité ses ministres concernés à relancer la construction du port de Ndayane et la gestion du Programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal (PRAS).

Le président de la République continue sa mise au vert de l’espace public sénégalais. Après avoir planté un baobab, dimanche dernier, au Centre international de conférences Abdou Diouf, lors de la célébration de la Journée nationale de l’arbre, Macky Sall a confirmé hier, en conseil de ministres, sa promesse ‘’d’intégrer, à partir du 1er janvier 2021, dans tout projet de lotissement et/ou de construction, un volet paysage, préalable à toute délivrance d’un acte administratif d’autorisation à titre individuel ou collectif’’. Ceci, dans l’optique de la préservation du patrimoine forestier.

Et toujours dans ce cadre, affirme le chef de l’Etat, un aménagement des espaces verts dans toutes les communes sera adopté et des arbres seront plantés le long des réseaux routiers et autoroutiers.

Pour développer l’initiative ‘’Le PSE vert’’ pour la reforestation durable et inclusive du territoire national, l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte doit jouer un grand rôle dans le reverdissement du paysage sénégalais. Mais aussi dans le reboisement à travers le pays. Une directive du président de la République a alors été donnée pour achever le processus de recrutement, en 2020, des volontaires de l’agence, d’agents des eaux et forêts et des parcs nationaux sur le total des 600 postes prévus à terme.

Après avoir planté ses arbres, le président de la République s’est intéressé aux eaux sénégalaises et à leurs portes d’entrée, en abordant ‘’la mise en œuvre cohérente et efficiente de la stratégie portuaire nationale’’. Il a, à ce titre, demandé au gouvernement de finaliser les négociations relatives à la réalisation du nouveau port en eaux profondes de Ndayane qui devrait être un port logistique multimodal et multifonction, avec une connectivité sur l’aéroport, la zone économique et l’intense réseau routier qui ceinture le secteur. Il sera bâti sur un espace de 600 ha, avec une logistique et des infrastructures de manutention de dernière génération, pour un montant d’investissement qui va tourner autour de 1 000 milliards. Annoncé depuis février 2020, le lancement des travaux s’est heurté à la réticence de certaines populations.

D’autres ports ont été dans le viseur du chef de l’Etat. A l’image de celui de de Foundiougne–Ndakhonga dont il a demandé au ministre de l’Economie maritime de veiller au fonctionnement optimal. Plus de quatre ans que l’infrastructure a été inaugurée par les autorités, il n’est toujours pas opérationnel, bien qu’il ait coûté près 30 milliards de francs CFA.

Macky Sall a aussi invité Alioune Ndoye, Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, à intensifier la supervision des travaux du port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou.

Initié par l’Etat du Sénégal pour prendre en charge l’important trafic de produits miniers et pétroliers existants, ce port est aussi mis en place pour anticiper l’augmentation de l’exploitation des produits minéraliers, l’exploitation de futures mines du Sénégal-Oriental et des phosphates de Matam. Le projet, qui a pour but de contribuer à la réduction du trafic vers le port de Dakar et conséquemment le désengorgement de la capitale, permettra aussi de réduire le temps de chargement et de déchargement des matières concernées.

En quittant l’économie maritime, le chef de l’Etat a évoqué l’accélération du Programme de modernisation des aéroports du Sénégal (Pras). Il a demandé au ministre du Tourisme et des Transports aériens, renseigne le communiqué, de prendre toutes les dispositions pour faire démarrer, dans les meilleurs délais, les travaux de réhabilitation des aéroports, avec la première infrastructure prévue, celle de Saint-Louis. Lancé en décembre 2018, le Pras prévoit, dans un premier temps, la reconstruction des cinq aéroports de Saint-Louis, Ourossogui-Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou. Prévus pour être réalisés par le Tchèque Transcon Electronic Systems pour un coût global de près de 100 milliards de francs CFA et financés à 85 % par la Czech Export Bank et à hauteur de 15 % par le Budget consolidé d'investissement (BCI) du Sénégal, ces travaux portent sur tous les aspects relatifs à la modernisation et la mise aux normes internationales de ces aéroports.

La riposte à la pandémie du coronavirus étant toujours la grande priorité, Macky Sall a rappelé les importantes décisions qu’il a prises et ‘’demandé, particulièrement, aux ministres en charge respectivement de l’Intérieur, des Forces armées, de la Santé, des Transports terrestres, du Commerce et de l’Industrie de prendre toutes les dispositions pour leur application stricte’’. Celles-ci concernent le port obligatoire du masque dans les lieux publics, l’interdiction de rassemblements et le respect de mesures barrières.

Lamine Diouf