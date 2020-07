En Conseil des ministres hier, le président de la République, Macky Sall, a sommé l’ARTP de veiller davantage sur la qualité et les tarifs délivrés par les opérateurs aux usagers.

Un Conseil des ministres 2.0. Dans sa réunion hebdomadaire tenue hier au palais de la République, le gouvernement du Sénégal a fait la part belle au numérique. ‘’Sur l’impératif d’intensifier la mise en œuvre de la stratégie ‘Sénégal numérique 2025’, le chef de l’Etat a rappelé l’urgence de bâtir un Sénégal émergent à travers l’accélération de l’aménagement numérique du territoire national, afin de favoriser l’accès universel, à moindre coût, aux services numériques de qualité’’, lit-on dans le communiqué.

Comme s’il avait entendu le cri du cœur de certains usagers, le président de la République est allé plus loin, en demandant à l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) ‘’de veiller davantage à la qualité du service délivré par les opérateurs aux usagers, ainsi qu’à la soutenabilité des tarifs appliqués aux consommateurs’’.

Rappelant l’impératif de mettre à disposition les moyens nécessaires au développement de l’Université virtuelle du Sénégal, il a également enjoint la ministre de l’Economie numérique ‘’de faire prendre toutes les dispositions pour la mise en œuvre optimale des composantes du Programme spécial ‘Smart Sénégal’’’. Dans la même veine, le président de la République a souligné ‘’l’impératif d’achever le basculement intégral de la télévision numérique terrestre (TNT) de l’analogique au numérique. Il a particulièrement demandé au ministre de l’Intérieur, en rapport avec le ministre de la Communication, de soumettre, en urgence, à sa validation, la liste des 300 villages éligibles à la 2e phase du projet sino-sénégalais d’accès à la télévision satellite’’, informe la note.

Aussi, Macky Sall a demandé aux membres du gouvernement de renforcer, avec le concours de l’ADIE, la transformation digitale des administrations afin d’asseoir un service public accessible, innovant et performant. ‘’Il a, enfin, souligne le document, demandé au ministre d’Etat, Secrétaire général de la présidence de la République, et au ministre de l’Economie numérique d’intensifier l’exécution des projets relatifs à la cyber-sécurité’’.

L’autre sujet majeur du dernier Conseil des ministres est l’environnement, avec la Journée nationale de l’arbre prévue le dimanche 9 août 2020 à Diamniadio. Informant le conseil de sa volonté de présider personnellement la célébration de cette 37e édition, dont l’arbre parrain est le baobab, il a demandé au ministre de l’Environnement et du Développement durable et aux autres ministres impliqués ‘’de soutenir le déploiement intensif des activités de l’Agence sénégalaise de reforestation et de la Grande muraille verte qui doit finaliser le recrutement et l’entrée en service progressif, à terme, des 10 000 jeunes volontaires’’. Sur le même sujet, le président Sall a signalé qu’il va instituer un Grand Prix du président de la République pour le reboisement et la protection de l’environnement.

Par rapport au climat social, le chef de l’Etat a rappelé l’importance qu’il accorde à l’instauration, au niveau des entreprises, d’un climat favorable à l’investissement et à la consolidation de l’emploi. ‘’Il a, à ce titre, réitéré ses directives relatives au respect scrupuleux des droits des travailleurs, en cette période de gestion de la pandémie de la Covid-19. Il a, à cet effet, demandé au ministre du Travail de finaliser, avant le 15 août 2020, avec les partenaires sociaux et le Haut conseil du dialogue social, l’évaluation de l’impact de la pandémie de la Covid-19 en milieu du travail’’.

Par ailleurs, le président Macky Sall a requis auprès du ministre des Transports terrestres, du ministre de l’Intérieur et du ministre des Forces armées ‘’le renforcement systématique des contrôles techniques de la circulation des camions et autres gros-porteurs, en particulier, dans les centres urbains et péri-urbains’’.