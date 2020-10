Le Conseil municipal de la commune de Pikine-Ouest, qui devrait statuer hier sur la délibération extension du site Watt Gaindé, a été mouvementé. A l’origine de cette rixe qui a occasionné l’arrestation de 5 personnes et des vitres cassées, un lopin de terre qui devrait être remis entre les mains de promoteurs, au moment où, sur cet espace, des jeunes espèrent une extension des cimetières pleins.

L’après-midi d’hier a été chaude, à Pikine-Ouest, à cause d’une réunion du conseil municipal. Les conseillers convoqués devaient échanger sur le compte rendu administratif de 2019, sur l’autorisation spéciale des recettes et de dépenses de la contribution économique locale (CEL-VA) 2020, l’ouverture de la session et orientation budgétaire 2020 et la délibération extension du site de Wate Gaindé.

Le dernier point cité a été à la base du courroux de populations pikinoises. Ces dernières souhaitent que le site, qui s’étale sur une assiette foncière de 12,7 ha, serve à l’extension des cimetières de la ville. Du moins, qu’on leur accorde les 10 ha en lieu et place de ceux promis dans la forêt classée de Mbao par le président Macky Sall. C’est pour se faire entendre que des jeunes se sont réunis devant la municipalité. Ils ont perturbé la séance qui ne s’est pas tenue à l’heure indiquée. Les manifestants ont caillassé les locaux de la mairie. Ce qui a poussé la police à intervenir et à arrêter cinq des manifestants.

D’après le conseiller municipal Serigne Issa Diop, qui a refusé de participer à la réunion, la mairie a des projets sur ce site. Selon lui, il y a une personnalité de ce pays qui possède dans cet espace plus de 2 ha. De plus, la municipalité veut y ériger une maison artisanale, construire un terrain de football en gazon pour une seule ASC, à savoir celle de Thiossane, contre neuf au total au niveau communal.

‘’J’ai boudé parce que c’est une forfaiture. Plus de 700 jeunes étaient dehors pour éviter qu’on délibère sur ce projet. Cela prouve que la population n’en veut pas. Les choses deviennent quasiment incompréhensibles sur cette zone non aedificandi. La situation est devenue catastrophique dans la commune de Pikine-Ouest. Je pense que la responsabilité des autorités devrait être d’abord de recevoir ces gens qui sont contre le projet et de discuter avec eux avant toute décision prise’’, a défendu M. Diop.

CHEIKH THIAM