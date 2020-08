Un Conseil présidentiel sur le logement a été tenu, hier, au palais de la République, pour réfléchir sur la mise en œuvre d’une stratégie devant permettre de rendre le logement abordable. Le Projet 100 000 logements a été, à cette occasion, au cœur des échanges.

Le président Macky Sall veut faciliter l’accès à l’habitat à la population, surtout celle démunie. C’est dans ce cadre qu’un Conseil présidentiel sur le logement s’est tenu hier pour réfléchir sur la stratégie qu’il faut mettre en placer pour accélérer la réalisation du projet immobilier dit des 100 mille logements. Des pistes de solution ont été amorcées, à la sortie de ces échanges, pour un accès abordable à l’habitat.

Il s’agit de l’accompagnement de ‘’l’offre par la mise à disposition d’un foncier gratuit et la participation aux frais d’aménagement, la renonciation fiscale et douanière ainsi que la promotion de la production des matériaux locaux (ciment, fer, carreaux…)’’. Ceci permettra de réduire le coût du logement à travers l’industrialisation de la politique de logement, la fabrication locale des matériaux de construction, les innovations en matière de techniques de construction.

L’autre piste de solution dégagée, lors cette rencontre, est la mise en place d’un cadre incitatif pour la création d’unités industrielles de fabrication de matériaux locaux et l’élaboration de curricula adaptés pour la formation de nouveaux acteurs du bâtiment. Il a aussi été question de voir comment faciliter l’accès au financement et l’efficacité du processus d’acquisition pour permettre aux populations demandeuses d’accéder facilement à l’offre.

Sur ce point, l’idée est d’accompagner aussi bien les acquéreurs informels, peu bancarisés aux revenus irréguliers, que ceux du secteur formel aux revenus faibles. Pour ce faire, souligne-t-on, les acquéreurs à revenus modestes ou informels bénéficieront de la mise en place d’un dispositif de garantie et de bonification des taux d’intérêt, à travers notamment la création du Fonds de l’habitat social.

Allègement des procédures d’accès

Après avoir réfléchi sur la stratégie à mettre en place pour faciliter, en termes de coût, l’accès à l’habitat social, les autorités se sont penchées sur la question des longues procédures qui découragent souvent les promoteurs pour investir dans le domaine du logement. Pour régler cette question, le président Macky Sall a donné l’ordre de mettre en place un guichet unique pour simplifier et raccourcir les procédures d’obtention des documents nécessaires à la réalisation d’un projet immobilier. Il a aussi demandé de veiller au respect de la loi d’orientation sur l’habitat social qui engage les sociétés concessionnaires (Senelec, Sones) à participer aux travaux d’aménagement foncier.

En ce qui concerne la fiscalité, il a été décidé de mettre en place un régime fiscal dérogatoire en faveur des promoteurs agréés, dans le cadre du Projet 100 000 logements. Et de mettre en place un nouveau mécanisme pour prendre en charge les aménagements fonciers dans le cadre du Projet 100 000 logements. Sur ce point, le président Sall a décidé de l’affectation des assiettes foncières du pôle de Daga Kholpa à la Société d’aménagement foncier et de rénovation urbaine (Safru). Il a, en même temps, instruit le ministre de l’Industrie de travailler avec son collègue de l’Urbanisme et du Logement pour favoriser l’éclosion d’un écosystème de la construction.

Les critères d’éligibilité pour les populations demandeuses

Cependant, tout le monde ne pourra pas bénéficier de ces logements sociaux. En effet, pour être éligible à ces offres simplifiées, il faut être de nationalité sénégalaise et avoir des revenus inférieurs ou égaux à 450 000 F CFA par mois. Il faut également être un primo-accédant et exercer une profession salariée ou non salariée.

Toutefois, une offre spécifique sera mise en place pour la diaspora sénégalaise.

En outre, avec ce programme de 100 mille logements d’un coût de 1 000 milliards de F CFA de financement à accorder aux promoteurs sur 5 ans, le gouvernement envisage de créer près de 634 000 emplois, à raison de 127 000 emplois par an en moyenne. Aussi, en cette période de crise économique due à la pandémie du coronavirus, ce projet, indique-t-on, va contribuer à la relance de l’économie post-Covid, avec une contribution de 3 % en moyenne au PIB sur 5 ans.

ABBA BA