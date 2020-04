Mardi matin, une opération de déguerpissement a eu lieu à Bountou Pikine. Le préfet de Pikine Dagoudane, Mouhamadou Moustapha Ndiaye, donne les raisons de la libération de cette emprise qui va accueillir un autopont.

Une cinquantaine de cantines ont été détruites, mardi matin, à Pikine, plus précisément à Bountou Pikine. L’opération a été décidée par le préfet de Pikine Dagoudane, Mouhamadou Moustapha Ndiaye. Elle entre dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’amélioration de la mobilité urbaine. L’autopont de Lobatt Fall y sera construit. Le préfet explique : ‘’Pour construire l’autopont, il faut une voie de déviation qui va être axée entre Bountou Pikine, l’autopont et le croisement de la voie de contournement nord de Pikine. Les commerçants ont été sommés de quitter.’’ Le préfet ajoute que cette opération de libération de l’emprise va permettre la construction d’une voie aménagée en 2x2 voies à Bountou Pikine. Cela, afin de servir de voies de déviation. Une réunion de sensibilisation sur le projet a été tenue au mois de janvier, renseigne-t-il.

Déjà, au mois de février, poursuit le préfet Mouhamadou Moustapha Ndiaye, le maire de Pikine-Ouest, Pape Gorgui Ndong, et le sous-préfet de Dagoudane avaient appelé à un forum pour révéler les modalités et expliquer aux commerçants qu’ils occupent irrégulièrement une emprise qu’ils doivent impérativement libérer. ‘’A la suite de ça, ils ont été sommés ; tous ont reçu des sommations écrites, il y a de cela un mois. On est passé une fois hier matin (mardi) pour libérer la partie droite, ils ne croyaient pas que l’on allait revenir à la charge’’, dit-il.

Ainsi, le matin, le préfet de Pikine Dagoudane signale qu’il a fait le tour, à 9 h, pour demander aux commerçants d’enlever leurs marchandises. Mais, dit-il, les marchands n’ont pas cru à la décision. ‘’Au moment où les engins ont commencé à travailler, ils ont compris que c’est définitif. Ce fut une course contre la montre pour eux. On leur a laissé le temps de sortir tous leurs bagages, contrairement à ce qui a été dit. On n’a pas saccagé de bagages. On a fait peur. Ensuite, on leur a laissé le soin de prendre leurs bandages’’, souligne le préfet. Selon qui, les marchands faisaient du commerce sur le trottoir, ce qui est déplorable. Il tient à préciser que cette opération n’a rien à voir avec la lutte contre la pandémie de Covid-19. L’Etat compte y construire un autopont qui va relier la route nationale à l’entrée de Pikine. Le projet a pour ambition de limiter les embouteillages, à l’image de ce qui se fait à la cité Keur Gorgui.

Certains commerçants ont tenu à manifester leur désaccord sur ce projet et avancent comme motif qu’ils n’ont pas un autre lieu pour leurs activités. Sur cette allée, la plupart des vendeurs sont des jeunes qui écoulent des téléphones portables.

AIDA DIENE