En présence de l’ambassadeur de la France au Sénégal, du directeur de l’Agence française de développement, du gouverneur de Saint-Louis et des autorités municipales, le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye, a procédé au lancement des travaux du projet de réalisation d’un ouvrage provisoire (en enrochement) de protection d’urgence contre l’érosion à Guet-Ndar.

La langue de Barbarie est, depuis plusieurs décennies, touchée par les graves aléas des changements climatiques, notamment l’avancée de la mer. A terme, selon certains experts, cette bande de terre est menacée de disparition. L’érosion côtière a occasionné, à Guet-Ndar, des démolitions massives de maisons et d’infrastructures publiques et privées, engendrant ainsi de fréquents déplacements de populations sinistrées.

Ainsi, le 3 février 2018, en compagnie du chef de l’Etat français Emmanuel Macron et de Jim Yong Kim, Président du groupe de la Banque mondiale, le président Macky Sall, en visite à Saint-Louis, avait annoncé la réalisation d’urgence d’un projet de protection des quartiers de Saint-Louis situés sur la langue de Barbarie.

Les travaux de ce projet vont coûter 10,5 milliards cofinancés par l’Agence française de développement (AFD) et le gouvernement du Sénégal. ‘’Ils vont durer 18 mois et nous sommes persuadés qu’au vu de l’expérience de la société qui a gagné le marché, le projet sera réalisé à temps échu’’, annonce le ministre des Collectivités territoriales. Oumar Guèye souligne que les travaux seront effectués sur une longueur de 2 500 m. Le projet a pour finalité de protéger rapidement les populations et les biens des quartiers du risque de l’érosion côtière. L’AFD a en charge la maîtrise d’ouvrage. Elle va assurer la synergie avec d’autres projets qu’elle pilote à Saint- Louis : le Projet de gestion des eaux pluviales et d’adaptation aux changements climatiques (Progep) et le Projet de relèvement d’urgence et de résilience à Saint-Louis (SERRP).

Les travaux de protection concernent, d’abord, toutes les fournitures et mises en œuvre nécessaires à la complète réalisation des ouvrages. Les opérations vont consister à la construction de l’ouvrage de protection. Il s’agira de mettre sur pied un enrochement d’une à deux tonnes, une couche filtre en enrochement de 100 à 200 kg posée sur un géotextile pour éviter l’affaissement de l’ouvrage, un noyau large tête de 3,5 m sera constitué par du sable en place. Ensuite, il s’agira de faire un remblaiement à l’arrière de l’ouvrage de protection et la mise en place de matelas gabions dans les zones spécifiées.

