Si certaines questions du dialogue national n’ont jusque-là pas réussi à faire l’unanimité, la recherche de stratégies de riposte contre le coronavirus semble préoccuper toutes les forces vives de la nation. Membres de l’opposition, société civile et non-alignés ont tous répondu à l’appel du chef de l’Etat, afin d’aider Macky Sall à trouver la bonne formule.

Après les leaders de l’opposition, le chef de l’Etat a reçu, hier, les anciens Premiers ministres et la société civile. L’objectif est toujours de se concerter avec toutes les forces vives de la nation pour venir à bout de la Covid-19. Tous les acteurs semblent unanimes sur le fait que la mère des batailles est le changement de comportement des Sénégalais.

Souleymane Ndéné Ndiaye, Premier ministre sous Wade, a déploré les agissements des Sénégalais qui ont voulu contourner les mesures de restriction, particulièrement le couvre-feu décrété depuis ce 24 mars. ‘’Je lance un appel aux Sénégalais pour demander de suivre à la lettre les instructions. Il ne sert à rien de vouloir défier la loi. Il s’ensuit toujours des conséquences drastiques’’, indique-t-il. Mazide Ndiaye, membre de la société civile, insiste aussi sur le respect des mesures de restriction. Plus incisif, il appelle à plus de discipline car, regrette-t-il, le Sénégalais n’est pas ‘’discipliné’’. ‘’C’est un désordre. Chacun croit qu’il a plus de privilèges ou doit bénéficier de soutien. Or, ce n’est pas le cas’’, fulmine M. Ndiaye, qui souligne que celui qui ne respecte pas les recommandations met en danger les autres.

Plus soft que ses prédécesseurs, Moundiaye Cissé insiste, lui, sur la nécessité, pour la société civile, de se mobiliser pour la sensibilisation de la population. Le directeur exécutif de l’ONG 3D souligne que la majorité de la société sénégalaise est constituée de jeunes qui n’ont jamais vécu de crise comme cette pandémie. Aussi, il appelle à plus de vigilance dans la gestion des fonds destinés à lutter contre la Covid-19, afin d’éviter des contestations dans le futur.

L’ancien Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré parle également économie et attire l’attention sur les répercussions économiques de la pandémie. ‘’C’est très important, en tant que Sénégalais qui avons des économies très faibles, que nous puissions aussi nous prémunir et essayer de voir comment soutenir le secteur de notre économie. Ce qui va se passer sera un bouleversement total au niveau mondial. Les États-Unis ont développé près de 1 000 milliards de dollars pour le soutien à leur économie. L’Allemagne et l’Espagne, 500 milliards de dollars. Des chiffres qui doivent nous pousser à réfléchir et comprendre qu’il y a un enjeu majeur sur cette question’’, souligne l’économiste. Monsieur Soumaré se rassure toutefois que le ministère des Finances regorge des compétences avérées pour venir à bout de ces problèmes. Ces derniers, dit-il, ont connu dans le passé des situations similaires.

‘’Toutes les mesures qui ont été prises au sein du ministère des Finances pour la mobilisation des ressources, sont de bonnes mesures que j’encourage’’, fait savoir l’ex-PM. Également, il plaide en faveur du service d’hygiène, un corps, déplore-t-il, constamment négligé, longtemps mis de côté et qu’il faut fortifier.

‘’Le virus n’attend pas’’

Après son entretien avec le chef de l’Etat, le député-maire de Ziguinchor a lui plaidé pour l’attribution de dérogations aux édiles et présidents de conseils régionaux du Sénégal pour leur permettre de circuler au-delà de 20 h. Abdoulaye Baldé alerte également sur la situation des localités de la périphérie, comme la sienne, qui enregistrent des cas de contamination de la pandémie. ‘’Pour l’acheminement des prélèvements, il nous faut parcourir plus de 900 km, avec la fermeture de la frontière gambienne. Nous proposons de mettre en œuvre une unité mobile ou mettre l’armée à contribution, pour résoudre ce problème’’, fait savoir l’ancien président de l’Association des maires du Sénégal (AMS). Le député de la 13e législature souhaite aussi le saupoudrage des marchés et lieux publics de sa localité, pour éradiquer la maladie.

L’ensemble des personnalités qui se sont succédé au palais de la République n’ont pas manqué de saluer les concertations entreprises pour faire face au coronavirus. ‘’J’ai applaudi de deux mains, car l’opposition et la majorité doivent se retrouver souvent. Répondre à l’invitation du chef de l’Etat est un acte hautement patriotique’’, a déclaré Madické Niang. Qui estime d’ailleurs que le Sénégal doit agir vite, car, dit-il, ‘’le virus n’attend pas’’.

A ce propos, le président du groupe parlementaire de la majorité renseigne que la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale va se réunir, dès le début de la semaine à venir, pour faire passer au plus tôt le projet de loi sur l’habilitation à l’hémicycle. ‘’Nous souhaitions le faire voter à l’unanimité pour gagner le combat, non seulement sur le plan sanitaire, mais aussi économique’’, déclare Aymirou Gningue.

HABIBATOU TRAORE