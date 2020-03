Six cent treize membres recensés, victimes du projet Parcelles assainies, continuent de demander d’être rétablis dans leurs droits, après plusieurs années de contentieux. Ils décident de porter plainte contre la SN-HLM et la Banque de l’habitat du Sénégal (BHS).

Démembrement de l’Association nationale d’acquéreurs de parcelles assainies (Anapa), la section Foyer du Sine-Saloum a un contentieux avec la SN-HLM et la Banque de l’habitat du Sénégal (BHS). Le président de l’Anapa, Amadou Lamine Fall, annonce d’ailleurs une plainte contre ces deux institutions, pour escroquerie. Il était hier en conférence de presse à Dakar, au siège d’Amnesty International. Ils sont 613 membres victimes d’un détournement.

En effet, le nouveau bureau installé de l’Anapa, après vérification de relevés bancaires de la section Foyer du Sine-Saloum, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2012, a constaté : ‘’471 chèques tirés par l’ancien bureau correspondant à un montant cumulé de 695 605 000 F CFA effectués du 3 avril 2003 ; 18 retraits en espèce cumulés de 5 555 000 F CFA opérés du 28 mars 2002 au 5 mars 2003 ; 16 retraits d’un montant de 10 901 170 F CFA effectués par l’ancien trésorier de la section entre le 14 février 2003 et le 10 septembre 2010, sans aucune justification.’’

Ainsi, c’est un montant total de 712 061 000 F CFA qui a été ‘’allégrement retiré du compte par les membres de l’ancien bureau sans justification aucune, hors des procédures réglementaires et sans l’autorisation et la signature du directeur général de la SN-HLM, en violation flagrante du règlement intérieur qui a présidé à l’ouverture du compte détenu par la Banque de l’habitat, la SN-HLM et la section’’.

Lamine Fall se désole que tous les dispositifs aient sauté pour faciliter un tel forfait. Il regrette que la SN-HLM n’ait effectué aucun contrôle, entre 2002 et 2010. ‘’Si une telle escroquerie a pu se faire facilement, c’est essentiellement dû au manquement et à l’absence de vigilance de la Banque de l’habitat et de la SN-HLM qui ont respectivement failli à leurs responsabilités’’, dénonce Lamine Fall.

En effet, ‘’des retraits intempestifs ont été effectués par un individu et cela par la faute de la Banque de l’habitat qui, pour ce compte d’épargne, ne devait pas être doté d’un carnet de chèques. Elle l’avait mis à la disposition de l’ancien président du bureau de tirer des millions. Selon lui, ces populations devaient être organisées dans une grande association qui regrouperait les populations cibles, pour éviter la spéculation foncière des terrains viabilisés par l’Etat, vendus et cédés à des coûts extrêmement accessibles. Aujourd’hui, les victimes veulent un remboursement total des 712 millions détournés’’.

Nos tentatives d’entrer en contact avec le directeur de la SN-HLM, Mamadou Sy Mbengue, sont restées vaines.

AIDA DIENE