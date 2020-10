Sur 1 000 Sénégalais interrogés, au moins 69,3 % avaient confirmé leur intention de se rendre à Touba pour participer à la célébration du grand Magal, contre 30,7 % qui ont décidé de rester chez eux cette année. C’est ce qui ressort de l’enquête téléphonique du Bureau de prospective économique (BPE) du Sénégal, sous la direction de Moubarack Lo, réalisée le 4 octobre dernier.

Les disciples de Serigne Touba Khadim Rassoul ont décidé de célébrer le retour d’exil du fondateur du mouridisme, malgré la crise sanitaire actuelle de Covid-19. D’ailleurs, par rapport au niveau de gravité de la maladie, l’enquête réalisée par le Bureau de prospective économique (BPE) du Sénégal, sous la direction de Moubarack Lo, le 4 octobre dernier, révèle que 71 % des populations enquêtées pensent que le coronavirus est ‘’grave, voire très grave’’, contre 29 % qui pensent que la maladie ‘’n’est pas grave’’.

‘’Les résultats de l’enquête montrent également que près de 98 % des pèlerins interrogés ont au moins eu à prendre part une fois à l’édition du grand Magal et que parmi ceux-ci, 86 % avaient fait le déplacement l’année dernière vers la ville sainte. A la question de savoir si, ‘malgré la crise du coronavirus, vous allez partir à Touba’ 69,3 % des personnes interrogées confirment effectivement leur intention de se rendre à la ville sainte pour participer à la célébration du grand Magal, contre 30,7 % qui ont décidé de rester chez eux cette année’’, révèle le document reçu hier à ‘’EnQuête’’.

La même source renseigne que pour les personnes qui ont décidé de ne pas se rendre cette année à Touba, les raisons avancées sont : 29,7 % du fait du coronavirus et de la peur de se faire contaminer, 23 % pour des raisons de santé ; 17 % parlent de manque d’argent. Alors que 10 % parmi elles affirment devoir garder la maison ; 5,4 % à cause des embouteillages et des risques d’accident et 3,6 % déclarent qu’ils n’ont pas d’autorisation (conjoint/parents/etc.)

Néanmoins, le document du BPE note que parmi les personnes interviewées qui ne vont pas faire le déplacement cette année-ci, 85,6 % vont par contre le célébrer en famille, et 72,1 % confirment leur volonté de s’y rendre l’année prochaine. ‘’Pour les 69,3 % des personnes interviewées qui confirment qu’ils vont se déplacer pour aller à Touba, les déterminants fondamentaux de la célébration du Magal sont, d’abord, et avant tout, que le Magal est une recommandation de Cheikh Ahmadou Bamba (48,6 %), la confirmation de l’appartenance à la communauté mouride (20,3 %), la quête de prières et autres bénédictions de son marabout (15,1 %) et le renouvellement de son pacte d'allégeance ‘’yéssalat’’ (13 %). Pour 2,4 % des personnes interrogées, le Magal, c’est aussi la dimension festive avec le ‘’berndèèl’’ et l’occasion de se retrouver (famille/amis…)’’, lit-on dans le document.

L’enquête prouve également que l’essentiel des individus interrogés, c'est-à-dire 65 % de l’échantillon du BPE utilisent les transports en commun pour se rendre à Touba. Toutefois, une proportion importante des individus enquêtés (35 %) affirment utiliser leurs propres moyens de transport, 33 % de cet échantillon utilisent leurs voitures personnelles ou empruntent leurs véhicules de fonction et 2 % viennent à Touba à moto.

‘’Presque la totalité des personnes interrogées disent utiliser les masques pour se protéger du coronavirus. Parmi les masques les plus cités, nous avons dans l’ordre les masques en tissu lavable et réutilisable (50,2 %), les masques jetables (38,2 %), les masques chirurgicaux (10,8 %), les masques FFP (0,4 %). Seules 0,4 % des personnes interrogées disent ne pas porter de masque’’, renseigne le BPE.

A la question de savoir si en se rendant à Touba, ‘’porteriez-vous le masque de protection en cours de route ?’’, 64 % confirment qu’ils vont porter les masques, puisqu’on le recommande ; 30,3 % déclarent qu’ils portaient le masque avant même qu'on le recommande. Par contre, notre source rapporte que 4,8 % disent qu’ils ne vont pas porter de masque, soit par principe de liberté individuelle où parce qu’incapable de supporter physiquement un tel article. ‘’Pour les personnes interviewées qui confirment utiliser les masques pour se protéger du coronavirus, 60 % déclarent qu’ils vont l’utiliser souvent lorsqu’elles sont dans les lieux d’hébergement ; 84 % et 86 % respectivement lorsqu’elles sont dans les mosquées et au niveau des mausolées ; 75 % lorsqu’elles sont dans la rue et 85 % déclarent qu’ils vont l’utiliser souvent lorsqu’elles sont à bord des véhicules avec d’autres passagers’’, conclut le document.

