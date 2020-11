Macky Sall veut des résultats et espère les avoir avec le nouvel attelage gouvernemental. Hier, en Conseil des ministres, il a rappelé ’’aux ministres l’impératif de veiller à l’impulsion régulière, à la supervision permanente des activités gouvernementales et à la gestion vertueuse et transparente des ressources des administrations, établissements publics, agences et sociétés placés sous leurs tutelles ou sous leurs contrôles’’.

Pour y arriver, ‘’instructions ont été données aux ministres de signer des contrats de performance avec les structures relevant de leur responsabilité’’. Par ailleurs, il assure que la continuité sera assurée. Par conséquent, la mise en œuvre des quatre agropoles va se poursuivre, car étant des projets structurants et créateurs d’emplois, selon le président Sall.

‘’Il en est de même pour les pôles urbains et les dix métropoles d’équilibre validés dans le Plan national d’aménagement et de développement territorial’’, fait-on savoir.