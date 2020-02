Initialement prévu hier, le procès de Thione Ballago Seck et Alaye Djité a été renvoyé au 23 mars prochain pour plaidoirie. Cela, après que la Cour d’appel a rejeté la demande de sursis à statuer, pour permettre à la Cour suprême de se prononcer sur le pourvoi en cassation.

C’est sur demande de la défense que le procès du chanteur Thione Ballago Seck et son acolyte Alaye Djité a été renvoyé au 23 mars 2020 pour plaidoirie. Mais, auparavant, la Cour d’appel de Dakar a rejeté la demande introduite par les avocats de Thione Seck et d’Alaye Djité, et dans laquelle ils sollicitaient un sursis à statuer, pour permettre à la Cour suprême de se prononcer sur le pourvoi en cassation.

Le premier motif du renvoi évoqué par Me Ousmane Sèye a été qu’il n’avait pas à sa disposition la décision écrite du tribunal pour permettre à la Cour suprême de statuer sur le pourvoi en cassation. ‘’La cour nous a rendu une décision orale sur notre demande de sursis, alors que nous avons besoin d’une décision écrite‘’, a-t-il expliqué.

Le deuxième motif cité est qu’il n’avait pas à sa disposition l’arrêt. Or, le juge a souligné que la décision a été rendue depuis le 13 janvier dernier et qu’une semaine après, l’arrêt était disponible. Dans le même sens, Me Bamba Cissé a trouvé que l’affaire n’a jamais été évoquée au fond, en première instance, et que la défense risque de perdre si elle le fait en appel sans attendre la décision de la Cour suprême.

Cependant, le ministère public a trouvé qu’il n’y avait pas à renvoyer cette affaire, puisque toutes les parties étaient régulièrement représentées et que la demande de renvoi n’était pas sérieuse.

Au final, la défense a eu gain de cause et le procès a été renvoyé au 23 mars prochain pour plaidoiries, même si la demande de sursis a été rejetée.

Thione Seck et Alaye Djité sont poursuivis pour association de malfaiteurs, contrefaçon et altération de signes monétaires en cours légal au Sénégal et dans un pays étranger, blanchiment de capitaux et tentative d’escroquerie.

FAMA TALL