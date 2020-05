Fidèle à sa réputation d’établissement d’inventeurs, l’Ecole supérieure polytechnique de Dakar (ESP) multiplie, depuis l’apparition de la Covid-19 au Sénégal, les innovations pour apporter sa contribution dans la lutte contre cette pandémie. Avec peu de moyens et des idées novatrices, les jeunes génies de l’école ont su mettre en place des distributeurs automatiques de gel hydro-alcoolique et un robot pour le personnel soignant. Deux outils efficaces pour freiner la propagation de la maladie.

Mouhamed Lamine Kébé ne se doutait pas qu’il allait un jour lutter contre une pandémie. Etudiant en 4e année d’ingénierie en système réseaux télécom à l’Ecole supérieure polytechnique (ESP) de Dakar, le jeune Kébé est aujourd’hui à la tête de l’équipe de conception du robot ‘’Docteur Car’’ destiné à aider le personnel soignant pour réduire les risques de transmission de la Covid-19 du patient aux agents de santé. Une innovation saluée par tous, au moment où le Sénégal franchit la barre des mille infectés.

En cette matinée du jeudi 30 mai, c’est la première personnalité de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar qui s’est déplacée pour féliciter et s’imprégner du formidable travail des jeunes ingénieurs. Une occasion aussi de visiter les différents laboratoires d’incubation de l’ESP fidèle à sa réputation d’établissement d’inventeurs de solutions innovantes.

Drapé dans un caftan en basin blanc, masque de protection bien attaché, de petites lunettes rondes autour des yeux, le Pr. Ibrahima Thioub a franchi la porte de l’institut à bord d’un véhicule 4x4 noir, aux environs de 10 h. Accueilli dans une ambiance décontractée par les autorités de l’établissement, M. Thioub a été conduit dans les trois laboratoires de l’établissement pour une visite qui a duré près de trois tours d’horloge.

Première escale : le laboratoire de l’Innovation de l’établissement situé au 1er étage du bâtiment contigu à la porte principale de l’ESP. Dans cette petite salle où sont installés trois bureaux, émergent des solutions futuristes. Trois ordinateurs, plusieurs prototypes de robot, une machine de distribution de gel hydro-alcoolique, des bouteilles de ce liquide, etc., tous conçus par les étudiants de l’établissement, forment le décor. Taille élancée, chemise rouge, pantalon kaki-beige, Mouhamed Lamine Kébé, élève-ingénieur en systèmes réseaux télécom, accompagné de son camarade Pape Mamadou Guèye, étudiant en 1re année d’ingénieur en génie mécanique accueillent le recteur sur le lieu. Dans un langage technique simplifié, le jeune Kébé présente les différentes étapes de conception du robot ‘’Docteur car’’. Et quand le recteur lui coupe la parole pour poser des questions sur le projet, M. Kébé écoute religieusement avant de répondre avec précision.

Convaincus que la technologie est une pièce clé dans la lutte contre la pandémie, les deux jeunes ingénieurs avec leur camarade Ismaël Dème, absent des lieux au moment de la visite du recteur, ont dû mettre en stand-by leur projet de conception d’un robot pour les sapeurs-pompiers, pour apporter leur contribution à la lutte contre la Covid-19. Leur réflexion poussée a ainsi donné naissance à ‘’Docteur car’’, une solution innovante à la problématique de la contamination de la Covid-19 du patient au personnel soignant. Doté d’une caméra pilotable à distance via une application mobile, ‘’Docteur car’’ peut se déplacer dans les chambres des patients de Covid-19 pour prendre leurs températures, leur livrer des médicaments ou de l’alimentation.

Multilingue, l’appareil est en mesure de délivrer des messages en wolof, en français, en anglais et en pulaar. Pour effectuer ces tâches, il suffit que le personnel soignant le charge de produits alimentaires ou médicaux et le pilote automatiquement ou manuellement pour acheminer les produits dans les chambres d’hospitalisation des patients. ‘’Nous avions, tous les trois, un projet de robot pour les sapeurs-pompiers. Avec les incendies qui devenaient fréquents dans les marchés, l’idée était de faire en sorte que les pompiers ne puissent plus risquer leur vie pour aller à l’intérieur des bâtiments éteindre les feux, mais envoyer le robot pour le faire. Mais avec la survenue de la pandémie, on a pensé au personnel soignant qui est en première ligne. Ainsi, on a fait une pause dans la conception du robot des sapeurs-pompiers et on a entamé celui-ci pour le personnel soignant, dont l’objectif est de réduire les risques de transmission du virus du patient aux personnels de santé’’, explique le jeune Guèye sous le regard admiratif du recteur et des autorités de l’établissement.

Production et distribution automatique de gel hydro-alcoolique

Avant le groupe de Mouhamed Lamine Kébé, d’autres étudiants de l’établissement s’étaient mobilisés pour barrer la route à la Covid-19, grâce à leur expertise et leur savoir-faire. Le département de Génie chimique et Biologie appliquée (GCBA) s’est ainsi distingué en premier lieu dans ce combat, en lançant, dès le début de la pandémie, une production de gel hydro-alcoolique pour les autorités sanitaires. Conçu selon les normes édictées par l’Organisation mondiale de la santé, le produit antiseptique du Fab Lab de l’ESP est composé d’éthanol-glycérine, d’eau oxygénée et de gélifiant. Le produit répond aux standards internationaux et respecte les normes d’hygiène et de qualité recommandées par l’OMS. Le premier lot de production a été mis à la disposition du ministère de la Santé et de l’Action sociale qui l’a distribué au personnel soignant en première ligne contre la maladie.

Ainsi, à en croire les autorités de l’établissement, le produit a été apprécié par les agents sanitaires. Ce qui a valu à l’institut de recevoir un appui du ministère de l’Enseignement supérieur pour augmenter sa production. Depuis, l’école a revu à la hausse sa production et a commencé à produire pour des structures privées et certaines communes de la région de Dakar.

En outre, constatant que l’utilisation des flacons de gel antiseptique peut être source de transmission du virus avec le contact physique, un autre groupe d’étudiants des départements Génie électrique et Génie mécanique a eu l’ingénieuse idée de mettre en place un distributeur automatique de gel. Une manière de fermer toute porte à la Covid-19. ‘’L’idée de concevoir cette machine nous est venue avec l’apparition de la pandémie. On entendait çà et là que l’Afrique n’avait pas les moyens de faire face à cette tragédie et vu l’expertise dont nous disposons, nous nous sommes dit qu’on pouvait mettre en place des projets pour servir notre nation. Et sur ce, on avait remarqué que dans les banques et autres institutions, il y avait les vigiles qui distribuaient les gels. Pour apporter une solution à cela et éviter les contacts qui peuvent être source de contamination, nous avons pensé mettre à leur disposition une machine de distribution automatique de gel’’, partage Mouhamed Sourang, membre de l’équipe.

Le recteur aux étudiants : ‘’Restez lucides et continuez à travailler dans l’ombre’’

Venu s’imprégner des initiatives développées par les jeunes ingénieurs de l’ESP pour contribuer à l’effort national de lutte contre la pandémie, le recteur de l’Ucad a été très satisfait de sa visite. Les conseils avisés qu’il a donnés aux étudiants comme s’il s’adressait à ses propres enfants, en témoignent. En effet, l’historien ne s’est pas limité aux félicitations et autres encouragements. En chercheur expérimenté, il a tenu à souligner aux jeunes ce qu’il faut éviter, si l’on veut aller loin dans la science. ‘’Vous êtes jeunes, vous aurez beaucoup de lumière sur vous, ces temps-ci. Que cela ne vous grise pas. Il faut rester très lucide, à l’ombre, sous les radars et travailler. C’est ça le futur. Ne vous prenez pas la tête ; restez très sereins face à ce qui se passe. Restez au service de votre pays, de votre continent et soyez conscient des enjeux. Les enjeux, ce n’est pas nous en tant qu’individus. C’est d’être au service de l’humain, de son pays et des communautés, parce que ce sont ces communautés qui, par leur travail, vous ont faits. Ne l’oubliez jamais’’, a-t-il dit sous l’écoute attentive des camarades de Mouhamed Kébé.

Mieux, le président de l’Assemblée de l’Ucad ajoute : ‘’Ce n’est pas une mauvaise chose que les gens viennent vers vous, mais, vous, ne quittez pas votre passion. Continuez à travailler et à faire avancer les choses et n’ayez pas peur. Ne vous laissez pas intimider ou culpabiliser par les autres qui vous disent que l’Afrique n’a pas besoin de ça. Restez des consommateurs. Ils doivent savoir que nous ne sommes pas des tubes digestifs. Nous avons un lobe frontal comme eux et on est capable de penser par nous-mêmes et de réaliser des choses extraordinaires. Continuer à travailler à fond. Ça, c’est le premier résultat ; vous pouvez aller beaucoup plus loin. Rendre votre pays moins dépendant. Il n’y a rien qui vaille notre dignité et notre indépendance. Nous devons tous nous sacrifier pour ça et y travailler dans l’ombre.’’

ABBA BA