Un accord de coopération est signé cette semaine entre le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices) et le Centre africain d’études supérieures en gestion (Cesag).

Après la signature d’une convention de partenariat avec les chambres de Commerce du Sénégal, le Cices élargit son portefeuille. Ainsi, il en a signé un autre avec le Cesag. L’une des missions du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices) est la promotion de l’expansion commerciale et économique du Sénégal, dans tous les secteurs d’activité. Ce qui doit passer par l’organisation d’événements économiques, c’est-à-dire des salons et des foires, comme rappelé par le directeur de cette institution, Salihou Keita. Des événements animés par des opérateurs économiques qui ont exprimé le besoin d’être formés.

C’est pour satisfaire cette demande qu’un partenariat est noué avec ce prestigieux centre de formation. ‘’Dans le cadre de ce partenariat, nous sommes prêts à travailler ensemble aussi bien par la formation, mais également par le développement des réflexions prospectives, d’anticipations et de proposition de solutions ou pistes de solution qui pourront être mises en œuvre dans le cadre d’une construction politique’’, informe le directeur du Cesag, le professeur Balibié Serge Auguste Bayala.

Par conséquent, ils tenteront ensemble de renforcer le capital humain et de faire la promotion du commerce international. ‘’Qui parle d’économie parle de création d’emplois. Cet acte que nous sommes en train de poser, c’est pour faire en sorte que beaucoup plus de jeunes Sénégalais, beaucoup plus de jeunes Africains aient un emploi du fait de la compétitivité de nos économies’’, ajoute-t-il. Ce qui pourrait aider à résorber le problème de l’émigration irrégulière. ‘’On ne veut plus voir nos bras valides en train de se noyer dans les mers parce que, simplement, nous avons manqué de faire en sorte qu’il y ait un terreau favorable à l’éclosion d’une économie forte’’, dit-il.

De plus, la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) est une aubaine surtout pour la formation des futurs cadres de l’économie du continent. A ce propos, Salihou Kéïta souligne que ‘’depuis le 1er janvier 2021, on parle de la Zlecaf. C’est, autrement dit, la promotion des exportations, la libre circulation des biens au niveau de ces pays. C’est la promotion des exportations entre pays du Sud. Et je pense que la réflexion peut être menée dans le cadre de ce partenariat’’.

L’école partenaire accueille, chaque année, des étudiants de diverses nationalités. ‘’C’est dès maintenant qu’on doit les préparer pour véritablement réussir cette politique qu’on appelle Zlecaf’’, pense M. Keita. Dans ce cadre, il est prévu la tenue d’une grande conférence à laquelle assisteront les étudiants en marketing, en commerce international, pour mener la réflexion. Le directeur du Cesag est convaincu qu’une telle initiative sera bénéfique non pas seulement à l’économie du moment, mais à toute l’intégration africaine de demain qui gagne.

Aussi, ce partenariat entre les deux institutions profitera à l’insertion professionnelle des jeunes dans les différents secteurs d’activité que proposent ces structures. ‘’Nous avons décidé de diversifier nos activités afin de booster le taux d’occupation et de fréquentation du Cices, mais surtout travailler dans une approche emploi. Parce nous écoutons les autorités’’, déclare Salihou Kéïta.

