Une rencontre bilatérale entre les forces de défense et de sécurité des provinces Nord et Est de la république de Guinée-Bissau et les zones militaires 5 et 6 installées respectivement à Ziguinchor et Kolda a eu lieu ce samedi.

Cette rencontre de Ziguinchor, dont le thème est axé autour de la ‘’sécurité transfrontalière : quels mécanismes pour une meilleure prise en compte des défis sécuritaires entre les deux pays (grand banditisme, trafic illicite, vols de bétail, litiges fonciers)’’ vise, de l’avis du commandant de la Zone n°5, le colonel Souleymane Kandé, à relancer la coopération militaire bilatérale entre les deux pays. ‘’Il s’agit de faire le point de la situation des problématiques sécuritaires à la frontière. Ensuite, de mettre en place des mécanismes permettant de garantir la sécurité dans la zone transfrontalière.

Enfin, d’assurer la protection et la libre circulation des personnes et des biens, mais également de prévenir les conflits intercommunautaires’’, a déclaré le colonel Kandé. Selon lui, les germes de déstabilisation dans plusieurs pays ont pour dénominateur commun le trafic illicite, l’insécurité à la frontière, les litiges fonciers, etc.

D’où la nécessité d’une prise en compte partagée de toutes ces menaces. C’est pourquoi, à ses yeux, il urge de relancer la coopération en matière de défense et de sécurité, en mettant en place des mécanismes pour sécuriser la zone frontalière. A l’en croire, c’est de cette manière que les deux pays parviendront à garantir la sécurité, la fluidité des flux de populations au niveau des frontières et à jeter les bases d’un développement économique et social.