Le Sénégal a reçu des concours financiers un montant total de 146 millions d’euros, soit environ 96 milliards de F CFA, octroyés sous forme de dons par l’Allemagne. La cérémonie de signature de ces 3 accords de financement a eu lieu hier, entre le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et le secrétaire d’Etat allemand Martin Jäger.

Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et le Secrétaire d’Etat allemand, Martin Jäger, ont procédé, hier, à la signature de trois accords de coopération. D’après le ministre sénégalais en charge de la Coopération, ces accords sont destinés à des projets et programmes de la coopération financière et de la coopération technique. Pour ces projets et programmes, le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne accorde au Sénégal des concours financiers d’un montant total de 146 millions d’euros, soit environ 96 milliards de F CFA octroyés sous forme de dons.

‘’L’engagement de votre pays dans l’accord de coopération financière 2015 II et 2018 portait déjà sur un montant de 34 millions d’euros destiné à des projets relevant du secteur des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de l’accès à l’énergie constituant le pôle prioritaire de notre coopération bilatérale’’, indique Amadou Hott.

S’agissant du 2e accord de coopération financière 2019, M. Hott informe que l’engagement du gouvernement allemand porte sur un montant d’environ 53 milliards de F CFA. Une enveloppe qui vise la réalisation des projets tels que la modernisation de l’Administration et de la gestion du foncier, la facilité pour la croissance des PME. Mais aussi les mesures d’accompagnement pour la promotion des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) sénégalaises, la promotion de la formation professionnelle et de l’emploi, et le programme d’intégration des énergies renouvelables.

‘’Quant à l’accord relatif à la coopération technique 2019 et dont les contributions financières portent sur un montant de 31 millions d’euros, soit environ 20 milliards de F CFA, il est destiné au soutien à la réalisation des projets ci-après : appui à la rénovation de la législation et des administrations du travail ; appui au renforcement des capacités d’investissement des MPME ; appui au renforcement de la formation technique et de la qualification professionnelle et appui à l’amélioration de la gestion du foncier au Sénégal’’, renchérit le ministre de l’Economie.

Amadou Hott a souligné que les deux derniers accords 2019, dont l’un est consacré à la coopération financière et l’autre portant sur la coopération technique, constituent le programme ‘’partenariat de réformes’’ que les deux gouvernements ont signé le 19 novembre 2019. Ceci dans le cadre de l’initiative ‘’Compact avec l’Afrique’’, lancée par la chancelière allemande Angela Merkel, au niveau du G20. ‘’Cette initiative du gouvernement allemand vise à encourager un flux important d’investissements privés vers l’Afrique pour promouvoir le développement économique et social du continent. Le programme ‘réformes’ convenu entre nos deux pays vise à assainir le climat des affaires et, par conséquent, rendre attractifs les investissements privés au Sénégal’’, rappelle-t-il.

68 milliards de F CFA à allouer au titre de l’exercice budgétaire 2020

Au-delà des trois accords de coopération qu’ils ont signés hier, le ministre de l’Economie a également relevé l’engagement des autorités allemandes d’accorder, au titre de l’exercice budgétaire 2020, au Sénégal, un montant de 104 millions d’euros, soit environ 68 milliards de F CFA destiné à des mesures de coopération financière et technique. ‘’La mesure de coopération financière d’un montant de 100 millions d’euros, soit environ 65,6 milliards de F CFA, concerne un programme d’urgence d’appui budgétaire à la riposte Covid-19 pour lequel j’ai marqué mon accord pour un début de mise en œuvre. S’agissant de l’engagement 2020 de la coopération technique d’un montant de 4 millions d’euros, soit environ 2,6 milliards de F CFA, il concerne une augmentation des ressources au profit du projet dénommé ‘Réussir au Sénégal’, en cours d’exécution, et dont l’objet est de renforcer l’offre de formation dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique’’, poursuit M. Hott.

Pour sa part, le secrétaire d’Etat allemand, Martin Jäger, a indiqué que le Sénégal est un ‘’partenaire prioritaire’’ pour l’Allemagne. ‘’Nous tenons compte de cette importance avec notre ‘Partenariat pour encourager les réformes’ fondé l’an dernier, au cours de votre visite à la conférence du Compact avec l’Afrique à Berlin, à l’invitation de la chancelière allemande. Dans le cadre de notre partenariat, nous entendons appuyer les efforts de réformes ambitieux déployés par le gouvernement sénégalais’’, dit-il.

D’après le secrétaire d’Etat allemand, ils se sont notamment donné comme mission au sein du ‘’Partenariat pour encourager les réformes’’, ‘’d’appuyer’’ les objectifs du Plan Sénégal émergent que sont la promotion de l’emploi et la mobilisation des investissements. Ceci par les champs d’action convenus que sont l’accès au foncier, l’administration du travail, le financement des MPME et la formation professionnelle. ‘’Ce qui compte à nos yeux sont principalement les résultats. Nous n’entendons pas financer uniquement des réformes ou des plans qui existent sur le papier, mais qui sont aussi mis en œuvre sérieusement. Cette dernière année, le Sénégal nous a fortement impressionnés par sa mise en œuvre active d’un grand nombre de réformes. Toutefois, si un grand nombre de petites et moyennes entreprises ne survivent pas à la crise que connaît le Sénégal en raison des répercussions économiques de la Covid-19, un partenariat pour les réformes n’a plus d’importance’’, soutient-il.

Conscient qu’il s’agit d’une période de grands défis pour tous avec la pandémie, M. Jäger a néanmoins précisé qu’il est nécessaire de ‘’conserver’’ les principes d’une bonne gouvernance. ‘’C’est-à-dire que le Sénégal montre qu’il met en œuvre son programme de riposte de manière transparente, responsable et efficace, qu’il dispose de procédures de passation des marchés et d’examen claires et transparentes et qu’il les utilise contre les tentatives d’affecter des fonds à d’autres usages’’, explique-t-il.

L’ambassadrice de l’Union européenne au Sénégal admet aussi que le défi de la relance face aux impacts économiques et sociaux induits par la pandémie est ‘’immense’’. ‘’Cependant, l’UE est convaincue que cette relance représente une opportunité pour répondre aux enjeux climatiques et environnementaux sur le long terme. La Team Europe s’est fermement engagée pour une relance verte, digitale, inclusive, socialement juste, neutre climatiquement, résiliente et durable. Cette approche repose sur le ‘Pacte vert européen’, présenté en décembre 2019, et qui reste plus que jamais pertinent’’, conclut Irène Mingasson.

