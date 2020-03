Après une lettre ouverte incendiaire publiée le mercredi 26 février sur un "complot orchestré contre le président Macky Sall par certains de ses ministres et directeurs généraux", Bara Ndiaye continue de mettre le feu à l’Apr. Cette fois-ci, c’est à travers un communiqué qu’il annonce la destitution du ministre des Affaires étrangères Amadou Ba de la tête de la coordination de l’Alliance pour la République (APR) des Parcelles-Assainies. L’Administrateur de la Maison de la presse renseigne que le responsable apériste s’est rendu coupable d’‘’activités fractionnaires’’.

Il s’agit donc d’une résolution de leur assemblée générale tenue hier, prise ‘’après des échanges nourris sur les manœuvres et actes de sabotage de hauts responsables du parti, avec à leur tête, Monsieur Amadou Ba, sapant l'unité et fragilisant l'Apr’’. Bara Ndiaye l’accuse aussi de ne plus travailler pour le renforcement du parti, mais de tenter ‘’au contraire de liquider tout militant qui revendique sa fidélité à l'Apr et au Président Macky Sall’’

Dans la note reçue à ‘’EnQuête’’, il propose au Secrétariat exécutif ‘’l’exclusion du camarade Amadou Ba du parti’’. Ainsi, il invite les cadres, militants et instances locales de l'APR des Parcelles-Assainies à ‘’s’unir pour une nouvelle dynamique’’, afin de relancer le parti. Mais, aussi, ladite coordination appelle tous les militantes et militants à ‘’s’opposer, par tous les moyens, à la déstabilisation’’ de l'APR et à ‘’ne donner suite qu'aux mots d'ordre du président Macky Sall’’.