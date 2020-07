Le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie (Cored) ‘’estime que la diffusion de la prise de parole de Monsieur Babacar Ngom, et ce sur un sujet d’un grand intérêt public, doit être ouverte à toute la presse et non pas réservée à un groupe restreint de médias’’. En effet, l’organisation déplore la liste restreinte d’organes de presse dressée par le groupe Sedima pour faire sa déclaration aujourd’hui.

Un fait contraire à la charte des journalistes du Sénégal. ‘’Pour ce qui est des médias concernés, le Cored rappelle qu’une éventuelle diffusion rémunérée de cette prise de parole relèverait du publireportage et qu’à ce titre, le public devrait en être informé, au cas échéant.

La déontologie interdit de confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire, et le journaliste ne doit accepter aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs, d’où d’ailleurs la séparation au sein de l’entreprise de presse de la partie rédactionnelle de celle commerciale. Le Cored appelle les médias à l’exercice d’un journalisme responsable qui prend en compte le droit du public à une information juste et équilibrée’’, lit-on dans son communiqué.