Il est clair qu’au Sénégal, la gestion de la Covid-19 soulève d’autres questions. L’une d’elles est évidemment la transparence dans la gestion des fonds destinés à la lutte contre la pandémie. ‘’Le coronavirus tue, mais il enrichit des gens sur le dos des populations vulnérables’’, conclut les Forces démocratiques du Sénégal qui demandent la démission du ministre du Développement communautaire Mansour Faye. En effet, tout part de l’attribution ‘’frauduleuse’’ de deux marchés pour l’achat de riz d’un montant de 17 milliards de francs CFA à l’homme d’affaires Rayan Hachem. Une personne qui serait proche de la famille présidentielle et propriétaire des entreprises Avanti-Suarl et Afri and Co.

Cet état de fait, selon les FDS, ‘’sème le doute dans la tête des citoyens honnêtes. Dans quelles conditions l’homme d’affaires a gagné le marché de 9 625 000 000 F CFA avec Avanti-Suarl ? Comment Afri and Co, qui n’est pas enregistré dans le registre des entreprises reconnues par l’Apix, a pu gagner un marché de 8 250 000 000 F CFA ?’’. Autant d’interrogations sans réponses qui s’apparentent, selon les FDS, à ‘’une première saison de Coronagate, un scandale de plusieurs milliards qui mouille encore l’entourage du président de la République’’. Ses membres affirment que la distribution des vivres n’a obéi à aucun critère objectif et scientifique, mais plutôt au népotisme et au clientélisme. En outre, des milliers de familles qui vivent dans la précarité absolue sont laissées en rade.

...Le choix arbitraire des bénéficiaires et l’utilisation de la liste de ceux de la bourse familiale sont, pour les FDS, des preuves d’une ‘’gestion nébuleuse’’. Selon l’organisation ‘’il n’y a que des scandales qui entourent toute la chaîne de distribution des vivres. Alors que le coronavirus tue des milliers dans le monde, des hommes politico-affairistes cherchent, au Sénégal, à s’enrichir frauduleusement sur le dos des populations’’. Comme si cela ne suffisait pas, la gestion du transport des vivres vient s’ajouter au tableau. ‘’Alors que les transporteurs avaient offert leurs services au gouvernement pour participer à l’effort de guerre, Mansour Faye a décidé, frauduleusement, et en violation de la loi, d’accorder le marché du convoyage du riz au député et homme d’affaires Diop Sy, membre de la mouvance présidentielle.

Un véritable partage de ‘Bouki’‘’, lit-on dans le communiqué des Forces démocratiques du Sénégal. Ce parti demande, de ce fait, à l’opposition et à la société civile de ne pas se taire, au nom d’un ‘’hypocrite consensus national fabriqué artificiellement pour couvrir la mal gouvernance’’. L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption est invité, dans la même veine, à ouvrir une enquête sur les marchés, le transport et la distribution des vivres. ‘’Ceux qui profitent de la misère des populations doivent croupir en prison’’, tranchent-elles.