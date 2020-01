Dans son communiqué d’hier, le parti Pastef-Les patriotes appelle le gouvernement à poursuivre les tractations avec les autorités chinoises pour apporter l’aide et l’assistance nécessaires aux ressortissants sénégalais présents dans les localités touchées par le virus. ‘’La Chine recense aujourd’hui 106 morts liées au nouveau coronavirus, avec 4 500 cas répertoriés, et signale que sa capacité de propagation est en train de se renforcer.

Il devient de plus en plus évident que les procédures de rapatriement vont se révéler très complexes à mettre en œuvre, même pour des pays comme les USA, la France ou le Japon, puisqu’aucun moyen de transport n’a, en principe, le droit de quitter les lieux, afin d’éviter la propagation du virus’’, déclarent Ousmane Sonko et ses camarades.

Ils invitent le gouvernement à renforcer les mesures de surveillance épidémiologique aux frontières pour éviter l’entrée du virus dans notre pays ou, à tout le moins, circonscrire sa propagation par un dispositif de riposte approprié’’, ajoute le Comité de pilotage dudit parti.