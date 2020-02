Un douzième décès relié à l'épidémie de nouveau coronavirus s'est produit hier en Italie. Le bilan annoncé hier, par la Protection civile italienne, s'établit désormais à 374 cas et 12 morts. Un précédent décompte officiel, publié mardi soir, faisait état de 322 cas et 10 morts. Tous les cas mortels sont des personnes âgées souffrant déjà d'autres pathologies graves, précise la Protection civile. Onze villes sont désormais en quarantaine dans ce pays, après la découverte de près de 80 cas de coronavirus et 2 décès entre vendredi et samedi. Le gouvernement italien a également fermé des entreprises et des établissements scolaires de ces zones et annulé tous les événements publics.

Coronavirus Brésil

Un cas de coronavirus a été confirmé au Brésil. L’annonce est faite hier par le ministre de la Santé, sur un patient de Sao Paulo (Sud-Est) ayant séjourné en Italie. Cet homme de 61 ans devient le premier cas de contamination en Amérique latine, jusqu'ici épargnée par l'épidémie partie de Chine. Le coronavirus (Covid-19) a fait son apparition en Chine en décembre, avant de se propager dans de nombreuses régions du monde. Depuis lundi 24 février, 9 nouveaux pays ont été touchés par l'épidémie. Et le virus a refait son retour en France. D'après le suivi en temps réel de la propagation de l'épidémie réalisé par l'université Johns Hopkins, un peu plus de 81 000 cas d'infection au coronavirus ont été confirmés dans le monde, le 26 février.

...La Chine, foyer de l'épidémie, concentre environ 96 % des patients diagnostiqués à l'échelle mondiale. Mais alors que le nombre de nouveaux cas diminue en Chine, les contaminations augmentent ailleurs dans le monde. Les pays les plus touchés, en dehors de la Chine, sont la Corée du Sud et l'Italie, avec respectivement 1 146 et 322 cas. L'Italie est devenue le plus gros foyer européen de l'épidémie et aussi le premier État du continent à mettre des villes en quarantaine : les mesures de confinement concernent 11 villes dans le nord du pays, soit plus de 50 000 personnes. Au total, 38 pays ont diagnostiqué des cas de coronavirus à travers le monde, sans compter les 691 cas confirmés à bord du paquebot "Diamond Princess".