La situation de la pandémie au niveau national est toujours stable. Pendant que le nombre de morts par jour vacille entre 0 et 4, les cas graves de maladie à coronavirus sont toujours bloqués à la quarantaine. Par rapport au bilan fourni, hier, par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, il a été enregistré, durant les précédentes 24 heures, un seul décès et 43 cas graves.

Aussi, sur 1 384 tests effectués, 130 nouveaux cas positifs ont été notés, dont 74 contacts, 1 cas importé et 55 cas issus de la transmission communautaire. Ces dernières sont réparties entre les communes de Dakar-Plateau, Kolda, Tambacounda, Thiès, Ziguinchor, qui enregistrent chacune deux cas, contre un cas pour Guédiawaye, Khombole, Kédougou et Tivaouane. Le bilan faisait également ressortir 137 patients guéris de la Covid-19.