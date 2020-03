Après 72 heures d’angoisse, vu le nombre important des cas positifs, les chiffres ont baissé hier. Car sur 59 tests réalisés par l’Institut Pasteur de Dakar, 7 sont revenus positifs. Selon le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Docteur Aloyse Waly Diouf, il s’agit de 3 cas importés et 4 cas contacts suivis. À ce jour, 86 cas ont été déclarés positifs, dont 8 guéris et 78 encore sous traitement.

Selon Dr, Diouf, qui faisait le point de la situation, l’état de santé des patients hospitalisés à Dakar, à Touba et à Ziguinchor est stable.

Pour la journée d’hier, le pays n’a pas enregistré de cas par transmission communautaire. Ces cas surviennent sans pouvoir systématiquement et de manière certaine les lier à des points de contamination. Il s’agit de personnes dont la transmission a eu lieu au sein de la communauté. La personne n’a jamais voyagé et n’a pas été en contact avec une personne connue positive. Au niveau supérieur, une transmission sans un cas importé et que la personne ne semble pas avoir été en contact avec un cas connu et confirmé.

‘’C’est là qu’il faut faire un travail important d’investigation pour aller vers l’origine de leur contamination. Pour éviter ce genre de situation, il faut que l’on soit ferme dans l’application des mesures qui ont été décidées. C’est à ce niveau que je dis que la riposte n’est pas une riposte médicale, c’est une riposte communautaire. Il faut une riposte qui exige la mobilisation de tous les Sénégalais pour stopper la circulation de cette pandémie’’, avait soutenu le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr.

La pandémie du coronavirus a déjà fait 16 000 morts à travers la planète et ‘’s’accélère’’, estime l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle dénombre plus de 400 000 cas et appelle les pays à passer à l’attaque en testant tous les cas suspects et en multipliant les quarantaines. Car les systèmes de santé, y compris des pays les plus développés, sont au bord de l’explosion. Désormais, plus de 2,6 milliards d’habitants sont contraints de rester chez eux, dans toute la planète, pour tenter d’endiguer la pandémie de Covid-19. Cela représente plus d’un tiers de la population mondiale, évaluée par l’ONU à 7,8 milliards de personnes en 2020.

