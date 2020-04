Le Sénégal a passé un week-end très amer, avec 126 cas dont 15 communautaires et un 8e et 9e décès. Le pays est entré dans la phase 2 de la lutte contre la pandémie. Une transition inquiétante pour le personnel médical.

La situation du coronavirus est plus qu’alarmante. Le pays est entré à la phase 2 de la pandémie. Et la phase 3, qui est la plus sévère, n’est pas loin. En matière de contamination, de nouveaux sommets ont été atteints, puisque le pays a enregistré 126 nouveaux cas, en 48 heures, dont 15 issus de la transmission communautaire. Mais également, il a été tragique, avec le décès, dans son domicile à Thiès, d’un porteur du virus (voir ailleurs). Une autre dame de 60 a aussi perdu la vie, hier soir (voir ailleurs).

Le directeur de cabinet du ministère de la Santé, Docteur Aloyse Diouf, renseigne qu’après le décès de l’homme âgé de 88 ans, le samedi à 11 h dans le district sanitaire de Thiès, les examens effectués sur le corps ont révélé qu’il était porteur du virus de la Covid-19.

Ainsi, le ministère a présenté ses condoléances à la famille éplorée, tout en précisant qu’aucun cas grave n’est signalé.

A noter que les cas communautaires ont été relevés à Colobane (1), Mbao (3), Parcelles-Assainies (1), Niayes-Thioker (1), Nioro (1) et Mbacké (1), Sangalkam (1), Tambacounda (1), Touba (2) et Mbour (3). Le samedi, sur 703 tests réalisés, 69 sont revenus positifs. Docteur Aloyse Waly Diouf détaille que 63 d’entre eux sont des cas contacts suivis. Dakar-Sud (Médina, Fass, Colobane, Gueule-Tapée, Point E, Fann-Hock, Plateau) en a eu 19 ; Dakar-Centre (Derklé, Dieuppeul, Grand-Dakar, HLM) a eu 15, Dakar-Nord (Parcelles-Assainies, Patte d’Oie, Grand-Yoff, Soprim) a enregistré 9 cas, la ville de Touba a eu 7 nouveaux cas. Il y a également Dakar-Ouest (Ouest-Foire, Ouakam, Ngor, Yoff, Almadies, Sacré-Cœur, Mermoz) qui a eu 5 cas. Pikine a aussi enregistré 5 nouveaux cas, Goudiry 2 cas, Guédiawaye 2 cas, Mbacké et Yeumbeul ont eu chacun 1 cas. Les autres 6 cas sont issus de la transmission communautaire. Le même jour, 14 patients hospitalisés ont été déclarés positifs et 7 ce dimanche. Ce qui fait un total de 21 patients guéris, le week-end.

Hier dimanche, 579 tests ont été réalisés ; 57 sont revenus positifs : 47 cas contacts suivis et 9 issus de la transmission communautaire. Il s’agit de 4 à Dakar Ouest, 15 à Touba, 8 à Mbacké, 4 à Dakar Nord, 4 à Mbao, 6 à Pout, et 3 à Mbour. Pikine, Guédiawaye, Goudiry et Thiès ont eu le même nombre de cas (2). Enfin, les localités de Yeumbeul, Kaolack, Vélingara, Sangalkam ont enregistré chacune 1 cas.

A ce jour, 671 cas ont été déclarés positifs au Sénégal dont 283 guéris, 8 décès, 1 évacué et 380 sous traitement.

VIVIANE DIATTA