Coronavirus Côte d’Ivoire

Dans un communiqué de presse rendu public hier, le ministre ivoirien de la Santé et de l’Hygiène publique, le Dr Aka Aouélé Eugène, affirme que les résultats du présumé cas de coronavirus détecté en Côte d’Ivoire sont négatifs.

‘’Ce mercredi 29 janvier, les résultats des échantillons analysés par les instituts Pasteur de Côte d’Ivoire et de Paris se sont révélés négatifs au coronavirus (2019-nCoV)’’, lit-on dans la note.

Des Ivoiriens vivaient dans la peur depuis le week-end dernier. Il était annoncé la mise en quarantaine d’une étudiante ivoirienne inscrite dans une université chinoise. Elle revenait de son pays d’accueil et a été isolée à sa descente d’avion, parce qu’elle toussait et avait de la fièvre. Des signes du coronavirus, une infection à la source d’une épidémie dans l’Empire du milieu. Elle a voyagé à bord d’un avion de la compagnie Turkish Airlines, en provenance de Pékin. Plus de peur que de mal.