Terrible nouvelle pour l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola. Le club anglais nous apprend ce lundi que le technicien catalan a perdu sa maman, Dolors Sala Carrio, victime du coronavirus. La mère de l'ancien coach du FC Barcelone était âgée de 82 ans.

…Le beau message de Mendy

Comme nous vous l’indiquions ce lundi (voir la brève de 16h16), le manager de Manchester City Pep Guardiola a appris le décès de sa mère des suites du coronavirus. Touché par cette triste nouvelle, son latéral gauche Benjamin Mendy (25 ans, 14 matchs en Premier League cette saison) a donc tenu à le soutenir. "Vous m'avez toujours traité comme un fils. Et comme dans une famille, on rit ensemble et on pleure aussi ensemble. Mes plus profondes condoléances à Pep et à toute la famille Guardiola", a écrit le Français, que le coach espagnol n’a jamais lâché malgré ses blessures.