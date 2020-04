La région de Dakar est devenue très dangereuse, du point de vue de la propagation de la pandémie du coronavirus. Tous les districts sont touchés et chaque jour avec son lot de contaminations.

S’il y a une zone où les autorités administratives doivent agir, c’est bien Dakar. La région devient l’épicentre de la pandémie, avec ses nombreux cas. Tous les districts sont touchés. Les cas se multiplient chaque jour. Sur 466 tests réalisés hier, 35 sont positifs. Il s’agit, selon la directrice générale de la Santé, Docteur Marie Khemess Ngom Ndiaye, de 34 cas contacts et de 1 cas issu de de la transmission communautaire à Niary Tally. Sept patients hospitalisés sont déclarés guéris.

A ce jour, le Sénégal est à 412 patients positifs, 242 guéris, 5 décès, 1 évacué et 164 sous traitement. Le district de Dakar Sud (Médina, HLM, Colobane, Fann Hock, Plateau, Niary Tally, Gueule-Tapée) doit être surveillé. Car, chaque jour, on y détecte de nouveaux cas. Il dépasse, de loin, celui de Dakar Ouest (Yoff, Ouakam, Ouest-Foire, Mermoz, Sacré-Cœur et Almadies) qui était premier sur la liste.

Dakar Sud compte désormais 71 cas, puisque 3 nouveaux cas sont venus, hier, s’ajouter aux malades déjà dénombrés. Il s’agit de 2 cas contacts et de 1 cas communautaire à Niary Tally. Dakar Ouest enregistre désormais 65 cas, si on y ajoute les 3 cas d’hier. Touba vient en troisième position de ce classement, avec ses 37 cas. La ville religieuse a enregistré 6 nouveaux cas. Elle est suivie du département de Goudiry qui, avec ses 6 nouveaux cas, totalise 30 cas. La région de Louga est 5e sur la liste des zones les plus touchées avec 28 patients. Elle n’a pas enregistré de nouveau cas. Pour Dakar Centre (Grand Dakar) 4 cas se sont rajoutés au tableau. Le district en est à 26, actuellement. Le département de Pikine a enregistré le plus grand nombre de nouveaux cas, hier (7) ; il totalise 18 cas. Le département de Guédiawaye, avec 4 nouveaux cas, en est à 17 aujourd’hui.

Le district de Dakar Nord (Parcelles-Assainies) maintient ses 17 cas du lundi, de même que Yembeul. Ziguinchor a eu 1 cas de plus, ce qui porte le nombre de patients à 14. Le département de Mbour et la région de Thiès n’ont pas de cas, depuis une semaine. Mbao comptabilise 9 cas, avec 1 nouveau hier. Vélingara 7 cas, Rufisque 6, Sangakam 6 et Keur Massar 6 sont stationnaires. La région de Saint-Louis et le département de Mbacké sont chacun à 4 cas. Tandis que Popenguine (3 cas), Diamniadio (2 cas), Oussouye (1 cas), Richard-Toll (1 cas), Sakal (1 cas), Fatick (1 cas) sont toujours stables.

VIVIANE DIATTA