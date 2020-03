À Touba, des personnes censées être confinées sont sorties de la maison de l’émigré malade. Un véritable cafouillage que le gouverneur Gorgui Mbaye a dénoncé avant-hier. Il demande des moyens pour gérer ces cas de confinement et invite les bonnes volontés à venir en appui au Comité régional de gestion des épidémies qui a reçu 5 millions de F CFA du député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly.

‘’Nous ne pouvons pas mener le combat sans avoir de moyens. J’ai demandé aux autorités de la police et de la gendarmerie de surveiller ces maisons en quarantaine, afin que personne ne sorte. Ce n’est pas une prison, encore moins une résidence surveillée, mais c’est pour leur porter une attention particulière, afin qu’elles ne sortent pas. Nous avons donné des instructions aux forces de sécurité de surveiller les familles des personnes confinées. Ce n’est ni une prison ni une résidence surveillée, mais le confinement nécessite de la surveillance, pour éviter les cas de déviance et de fuite’’.

Cette mise au point est du gouverneur de la région de Diourbel, Gorgui Mbaye. Il l’a faite au moment de recevoir une contribution de 5 millions du député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké, en appui au Comité régional de gestion des épidémies.

Le chef de l’Exécutif régional explique que ‘’certains parmi les gens qui habitent cette maison où loge l’émigré sont sortis (le 12 mars) pour aller vaquer à leurs occupations’’. ‘’Cela nous inquiète, poursuit le gouverneur. Il s’agit d’un élève qui est parti à l’école, parce qu’il n’y avait personne pour l’arrêter et cela a créé la panique au niveau de l’école et aussi un directeur d’école qui a créé la panique. Il faut qu’on surveille cette maison’’. Si cela a été possible, c’est parce qu’ils ne savaient pas qu’ils étaient confinés et il n’y avait pas de forces de sécurité aux alentours.

Depuis le 10 mars, la pandémie s’est invitée à Touba, à travers un émigré venant d’Italie. Depuis lors, les cas se sont multipliés. Présentement, la situation est sous contrôle, puisque tous les cas avérés confirmés ont été transférés à l’hôpital de Fann pour des soins. Les cas suspects ont été confinés. Mais, en matière de confinement, il faudrait que l’intendance suive. Le gouverneur : ‘’Ce n’est pas toujours évident de confiner des gens dans de bonnes conditions, sans que l’intendance ne suive. Son appui (celui du parlementaire) est venu au bon moment entre les mains du gouverneur que je suis, le président du comité de lutte contre les épidémies. Je peux lui assurer que cet appui sera diligenté auprès des nécessiteux, dans les meilleurs délais, puisque l’urgence est là.’’

L’aide est venue à point nommé, car elle permettra d’accompagner socialement les familles confinées. C’est une épine que le député enlève du pied du comité de gestion des épidémies qui, selon certaines indiscrétions, est pour le moment sans moyens. Le député donateur a, lui, confié être venu répondre à l’appel du khalife des mourides et du président de la République, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le député, qui a jugé sa contribution de 5 millions de minime, a confié : ‘’C’est pour cela que je suis venu avec une forte délégation du parti Bokk Gis-Gis pour matérialiser notre promesse et profiter de l’occasion pour dire que nous suspendons toutes nos activités politiques dans la région jusqu’à nouvel ordre, à cause du virus. C’est aussi une façon de lutter contre la maladie.’’

Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké n’a pas manqué d’asséner quelques vérités à ses coreligionnaires : ‘’Il faut qu’on se dise la vérité. La maladie est présente dans le pays et on dénombre beaucoup de cas. C’est pour cette raison que chacun devrait s’inquiéter pour prendre les dispositions nécessaires, afin d’éviter les rassemblements. Si la maladie atteint une certaine proportion, c’est tout le monde qui aura des problèmes. Prions pour que ça ne soit pas le cas. Je demande à tout le monde d’aider le comité de lutte contre la maladie dans la région. Touba est la deuxième capitale économique du pays. Je demande aux gens qui ont les moyens de répondre à l’appel du khalife, en apportant leur contribution.’’

BOUCAR ALIOU DIALLO (DIOURBEL)