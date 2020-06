La pandémie de Covid-19 impacte négativement sur la prise en charge socio-économique et médicale des populations. Du fait de l’absence de remèdes appropriés, l’approche communautaire est privilégiée pour endiguer ce mal qui dévaste tout sur son passage. A Diourbel, les acteurs communautaires développent, depuis plusieurs jours, des stratégies afin de venir à bout de la propagation du virus.

Le coronavirus dévaste des familles et des communautés dans le monde entier. Aucune frontière ne l'arrête et il ne fait pas de distinction entre les riches et les pauvres. Il infecte des villages isolés, des zones urbaines, des responsables politiques, des personnels de santé, des célébrités, des anonymes, etc. Comment se débarrasser d’un tel ennemi ?

A Diourbel, la réponse semble être trouvée au sein de la communauté. Depuis quelques jours, des femmes, à travers l’initiative ‘’Une femme, un masque’’, se sont investies dans l’accompagnement des populations en les dotant de masques. La coordonnatrice régionale dudit projet explique : ‘’Cette mobilisation des femmes nous a permis de collecter plus de 120 000 masques dans la région de Diourbel et réalisés à Diourbel. Nous sommes constitués en trois comités au niveau de Diourbel, Mbacké et Bambey. Les trois comités ont travaillé en synergie pour, aujourd’hui, atteindre les objectifs qui nous ont été assignés par le ministère de la Femme.

A Touba, on avait un objectif de 55 000 masques ; à Diourbel 27 000 masques et à Bambey 27 000 masques. Et tous ces objectifs sont largement dépassés. Nous sommes venus présenter au gouverneur un lot de 120 000 masques. On a eu 68 000 masques collectés, mais également on a eu près de 10 millions de F CFA qui nous ont permis de financer la main-d’œuvre locale parce que ce sont les tailleurs de Diourbel qui nous ont confectionné un lot de plus de 52 000 masques. Vingt thermo-flashs ont été également collectés’’.

Interpellée sur le dispatching, Fatou Diané Guèye, par ailleurs, Directrice de la Réglementation et de la Supervision des services financiers décentralisés au niveau du ministère des Finances et du Budget, a confié : ‘’Pour le département de Mbacké, on va remettre 55 000 masques, Bambey 20 000 masques et 45 000 masques pour le département de Diourbel. Chaque commune aura une dotation ; les marchés et les mosquées ne seront pas en reste. Cette action contribue à la lutte pour faire respecter les mesures barrières, parce que le port du masque est maintenant obligatoire au Sénégal et je pense que c’est une mesure essentielle pour la lutte contre la Covid-19.’’ Elle n’a pas manqué de plaider ‘’l’appui des couches vulnérables’’, qu’elle considère comme ‘’une mesure barrière, parce qu’on oublie souvent que les impacts de la Covid-19 sur l’activité économie a des ressentis sur le social. Aujourd’hui, qui connait la composition de l’économie diourbelloise, sait qu’on est fortement impacté. Tous les acteurs économiques de la région sont impactés, parce que nous sommes dans une zone commerciale. Diourbel a besoin d’appui social’’.

A côté de cette initiative, il y a celle de l’Odcav de Diourbel. Son président Kalidou Camara et ses collaborateurs ont sensibilisé, hier, les usagers de la gare routière de Diourbel sur les mesures édictées. Ils ont aussi remis des lave-mains et appuyer l’équipe dirigeante dans le traçage des passagers. Il en est de même de l’ONG E et de la représentation régionale de la Cicodev qui mènent des activités de sensibilisation. S’agissant de la Raddho, elle a opté pour des émissions radiophoniques à travers un programme intitulé ‘’Covid-enfants’’ et des investigations sur les violations des droits humains en période de couvre-feu.

Le gouverneur de la région de fonder beaucoup d’espoir sur cette mobilisation communautaire. ‘’J’ose espérer qu’avec cette mobilisation communautaire, nous prendrons le dessus sur la Covid. Nous sommes la deuxième région la plus touchée et la plus impactée par cette maladie, alors que nous avons besoin d’adjuvants économiques qui nous permettent de décoller, de participer à l’émergence économique du Sénégal dans son ensemble. Mais c’est une entrave à nos progrès, aux activités économiques’’. Il a rappelé dans ce sens que Diourbel est une région à vocation agricole, mais aussi à vocation commerciale. Donc, elle a intérêt à se battre et vaincre le coronavirus.

Boucar Aliou Diallo