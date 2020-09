Considéré comme le continent qui serait le plus infecté dans le monde par le coronavirus, l’Afrique a enregistré un faible taux. D’ailleurs, révèle un rapport du Bureau régional Afrique de l’OMS, les nouvelles infections ont largement baissé au cours de ces deux derniers mois.

La transmission de la Covid-19 en Afrique a été marquée par un nombre relativement moins élevé d'infections, qui ont diminué au cours des deux derniers mois. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) l’explique par divers facteurs socio-écologiques ainsi les mesures de santé publique précoces et solides prises par les gouvernements de toute la région. Selon un rapport du Bureau régional Afrique de l'OMS, depuis le 20 juillet, la région a connu une baisse soutenue de nouveaux cas de Covid-19.

Au cours des quatre dernières semaines, souligne l'organisme onusien, 77 147 nouveaux cas ont été signalés, contre 131 647 au cours des quatre semaines précédentes.

Le rapport relève que certains des pays les plus touchés dont l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, Madagascar, le Nigeria, le Sénégal et l'Afrique du Sud ont tous vu les infections chuter, chaque semaine, au cours des deux derniers mois. Les décès attribués à la Covid-19 sont également restés faibles dans la région. "La tendance à la baisse que nous avons observée en Afrique, au cours des deux derniers mois, est sans aucun doute une évolution positive. Elle témoigne des mesures de santé publique énergiques et décisives prises par les gouvernements de toute la région’’, déclare le Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Avant de mettre en garde contre un relâchement de la vigilance.

‘’D'autres régions du monde ont connu des tendances similaires. Quand les mesures sociales et de santé publique sont assouplies, les cas recommencent à prendre de l'ampleur’’, prévient le Dr Moeti.

A son avis, bien que les gouvernements aient fait des efforts pour améliorer le test de la Covid-19, avec une augmentation récente du nombre de tests qui est passé de 74 tests cumulés pour 10 000 personnes dans 44 pays évalués le 23 août 2020 à 93 pour 10 000 personnes le 21 septembre 2020, le niveau reste faible. Néanmoins, les statistiques de la région sur les tests ont été utiles pour la mise en place de politiques, car elles reflètent les schémas d'infection au sein d'un pays.

En plus, souligne le rapport, les cas de Covid-19 manqués sont en grande partie dus au fait qu'ils sont asymptomatiques. En outre, il n'existe aucune preuve que les chiffres relatifs aux décès aient été erronés, car ils sont plus difficiles à omettre sur le plan statistique. ‘’L'Afrique n'a pas connu une propagation exponentielle de la Covid-19, comme beaucoup le craignaient au départ‘’, clarifie le Dr Moeti.

Toutefois, le directeur région de l’OMS précise que la propagation plus lente de l'infection dans la région signifie qu’ils s’attendent à ce que la pandémie continue à couver pendant un certain temps, avec des flambées occasionnelles.

Ces dernières semaines, révèle le rapport, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, qui font partie des pays qui ont enregistré une baisse des infections depuis la mi-juillet, ont vu leur nombre de cas augmenter légèrement.

Sur ce point, le Dr Moeti souligne qu’il est crucial que les pays maintiennent les mesures de santé publique qui ont contribué à freiner la propagation de la Covid-19, afin de limiter les nouvelles infections et les décès. ‘’La réponse dans les pays africains doit être adaptée à la situation de chaque pays, au fur et à mesure que nous constatons des schémas d'infection différents, même au sein d'un même pays. Des réponses ciblées et localisées, fondées sur ce qui fonctionne le mieux dans une zone donnée d'un pays, seront d'autant plus cruciales à mesure que les pays assouplissent les restrictions et ouvrent leurs économies. Il n'est pas possible d'adopter des approches généralisées à la région ou aux pays‘’, prévient le Dr Moeti.

En effet, la pandémie s'est surtout manifestée dans une tranche d'âge plus jeune. En plus, souligne l'organisation du système onusien, elle a été prononcée dans quelques pays. Ce qui suggère que des aspects spécifiques à chaque pays déterminent le schéma de la maladie et des décès. ‘’Environ 91 % des cas d'infection par Covid-19 en Afrique subsaharienne concernent des personnes de moins de 60 ans, et plus de 80 % des cas sont asymptomatiques’’. ‘’Un ensemble de facteurs socio-écologiques tels que la faible densité et la mobilité de la population, le climat chaud et humide, la tranche d'âge inférieure, se conjuguent pour accentuer leurs effets individuels et contribuent probablement au schéma observé en Afrique’’.

VIVIANE DIATTA